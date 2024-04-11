Уповільнення інфляції, що нижче прогнозу: Данилишин назвав чинники, що це зумовили — Finance.ua

Уповільнення інфляції, що нижче прогнозу: Данилишин назвав чинники, що це зумовили Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Уповільнення інфляції, що нижче прогнозу: Данилишин назвав чинники, що це зумовили

У березні 2024 р. рівень річної інфляції знизився до 3,2% проти 4,3% в лютому. Прогнози НБУ вчергове не справдились: на початку 2024 р. НБУ очікував, що за підсумками І кварталу інфляція прискориться до 5%.

Про це пише екс-голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Базова інфляція в річному вимірі знизилась до 4,2% проти 4,5% в лютому. Таким чином, загальна інфляція уже знаходиться нижче нижньої межі цільового діапазону НБУ, а базова інфляція — стрімко наближається до неї.

Як зазначив Данилишин, ще на початку минулого року НБУ очікував входження в цей цільовий діапазон лише починаючи з 2026 року. Інфляційні прогнози НБУ вчергове виявилися неточними, в результаті чого державні фінанси та реальний сектор понесли збитки від надмірних витрат на обслуговування позикових коштів.

Ключова причина похибок в інфляційних прогнозах НБУ — застосування недосконалого модельного інструментарію, який не враховує всієї повноти факторів, що впливають на інфляцію, відсутність моделей щодо прогнозування структурної інфляції, а також інші хибні припущення.

Чинники, що зумовили падіння

Основним чинником, що зумовив стрімке падіння інфляції було скорочення сукупного попиту (на 25% відносно довоєнного рівня). Ключові фактори скорочення попиту — війна, виїзд біженців за кордон (понад 6 млн. осіб), мобілізація чоловіків до лав ЗСУ, високий рівень безробіття (близько 20% робочої сили), а також жорстка монетарна політика НБУ, що обмежила надходження позикових коштів у економіку (рівень кредитування за рік скоротився з 20% ВВП до 14% ВВП).

Також на зниження рівня інфляції вплинуло перенасичення внутрішнього ринку аграрною продукцією після рекордного врожаю. В річному вимірі впали ціни на такі категорії товарів, як хлібопродукти, олія, цукор, яйця, овочі.

Курс

Вагомим стримуючим фактором інфляції є стабільність обмінного курсу, який вже 1,5 роки зберігається на рівні 37−39 грн за 1 дол. США, що сприяє стабілізації цін на імпортні товари.

«З початку війни Україна отримала близько 85 млрд. дол. зовнішньої фінансової допомоги (в т.ч. від МВФ — 8,1 млрд. дол.), що дозволило не лише покрити дефіцит платіжного балансу, але й наростити валютні резерви. Подальша стабілізація валютної позиції залежить від достатності та ритмічності надходження зовнішньої допомоги», — зазначив він.

Стримуючим фактором росту інфляції є збереження Урядом часткового мораторію на підвищення житлово-комунальних тарифів. Однак, даний фактор слід розглядати як відтермінування приросту цін, оскільки майбутня ринкова корекція цих адміністративних тарифів буде неминучою.

Ризики

З іншого боку, потенційно значні інфляційні ризики зберігаються з боку фіскального дефіциту, рівень якого досягає 23% ВВП за плинний рік (без врахування грантів). Однак, на даний момент вплив фіскального дефіциту на ріст цін є обмеженим, оскільки його розмір становить лише 2/3 від втрат номінального ВВП порівняно з довоєнним періодом. Також «фіскальну інфляцію» стримує той факт, що понад 50% державних витрат спрямовуються на оборонні потреби, які переважно не впливають на активізацію попиту.

Нагадаємо, Нацбанк повідомив, що у березні цього року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) сповільнилася до 3,2%. При цьому фактичні темпи зростання цін були нижчими за прогноз Національного банку України (5,0%).

Відхилення від прогнозу забезпечила динаміка компонентів, що мають мало передбачуваний характер, насамперед ціни на сирі продукти харчування.

Зокрема, обмеження експорту позначилося на збільшенні пропозиції окремих продуктів харчування на внутрішньому ринку.

Повільніше, ніж очікувалося, дорожчало пальне як через стриманіше збільшення світових цін на нафту, так і внаслідок теплої зими, що зумовила меншу потребу в енергоносіях.

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Нагадаємо, за підсумками минулого року інфляція знизилась до 5%. У найближчі місяці вона перебуватиме на тому ж рівні. Про це свідчить Інфляційний звіт Національного банку України.

Що вплинуло на послаблення цінового тиску

1. Зменшення витрат на сировину, матеріали та логістику. Налагодження раніше перерваних ланцюгів постачання знизило тиск на споживчі ціни, зокрема на продовольство й окремі послуги.

2. Заходи монетарної політики НБУ. Вони спрямовувалися на збереження можливості громадян захистити свої гривневі заощадження від інфляції завдяки депозитам та ОВДП (навіть після початку зниження облікової ставки).

3. Зниження світових цін на нафту наприкінці року майже нівелювало ефект від повернення оподаткування пального та сповільнювало інфляцію через зменшення виробничих витрат.

4. Мораторій на підвищення тарифів на послуги ЖКГ для населення стримував вплив все ще високих світових цін на природний газ.

Довідка Finance.ua:

Реальна інфляція в Україні становить 30% через непродуктивний капітал і девальвацію гривні на тлі значних витрат і слабкого притоку валюти. Таку думку у коментарі висловив економічний експерт Юрій Гаврилечко.

Зростання споживчих цін в Україні в березні 2024 року сповільнилося до 3,2%. Це мінімальне значення з жовтня 2020 року, коли річна інфляція становила 2,6%. Про це повідомляє Держстат.



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