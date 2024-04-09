Інфляція впала до мінімуму за 3,5 роки: що подорожчало і що подешевшало в Україні — Finance.ua

Інфляція впала до мінімуму за 3,5 роки: що подорожчало і що подешевшало в Україні Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Зростання споживчих цін в Україні в березні 2024 року сповільнилося до 3,2%. Це мінімальне значення з жовтня 2020 року, коли річна інфляція становила 2,6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за березень ціни зросли на 0,5%, з початку року — на 1,2%.

Ціни на товари та послуги

Продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 0,2%. Найбільше подорожчали олія — на 13,5%, молоко — на 8,8%, м’ясо та м’ясопродукти — на 7,7%, сир та м’який сир — на 7,6%,

Водночас яйця подешевшали на 34,3%, олія — на 17,4%, цукор — на 13,3%, овочі - на 12,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 8,4%, на одяг та взуття — впали на 6,7%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 12,8%.

Ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку знизилися на 0,9%, охорона здоров’я подорожчала на 9,1%, транспорт — на 6,0% (в т.ч. паливо на 11,2%), ціни на зв’язок зросли на 0,1%, на відпочинок та культуру впали на 2,3%, освіта подорожчала на 11,8%, ресторани та готелі подорожчали на 11,7%, різні товари та послуги — на 10,1%.

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