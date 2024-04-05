НБУ оцінив втрати імпортерів від блокування західних кордонів — Finance.ua

НБУ оцінив втрати імпортерів від блокування західних кордонів Сьогодні 10:47 — Казна та Політика

НБУ оцінив втрати імпортерів від блокування західних кордонів

У лютому 2024 року не відбулося традиційного для цього місяця зростання імпорту товарів через відновлення блокади західних кордонів. За оцінками НБУ, втрати імпорту в лютому становили 350−400 млн доларів.

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Найбільше знизилися закупівлі продовольчих товарів (риба, плоди/горіхи), промислових виробів (одяг, взуття) та деревини.

Натомість відбулося зростання імпорту нафтопродуктів та окремої хімічної продукції (добрив та фармацевтики).

«Це може свідчити як про нижчу інтенсивність блокування кордонів для автомобільних перевезень товарів військового призначення, так і переорієнтацію цих закупівель на інші торгові та транспортні шляхи», — йдеться в огляді.

Зростання експорту

За даними НБУ, у лютому фізичні обсяги експорту зернових були найвищими з початку повномасштабного вторгнення та лише незначно меншими, ніж у січні 2022 року.

Водночас експорт продукції ГМК дещо пригальмував. З огляду на орієнтацію поставок даної продукції на країни Азії це може бути спричинено кризою в Червоному морі та послабленням попиту з боку Китаю, зазначають в НБУ.

«Загалом експорт товарів у січні-лютому був максимально наближений до показників до повномасштабного вторгнення», — йдеться в огляді.

Нагадаємо, польські фермери почали блокаду кордону з Україною 9 лютого, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.

Раніше польські перевізники з початку листопада 2023 року до середини січня 2024 року проводили блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи встановити дискримінаційні заходи до українських колег всупереч рішенню Єврокомісії.

Максимальний негативний ефект від таких обмежень припав на листопад 2023 року. За оцінками НБУ, прямі втрати становили близько 160 млн доларів для експорту товарів та 500 млн доларів для імпорту.

Однак досить швидка переорієнтація торговельних потоків на інші види транспорту та маршрути, зокрема морський коридор, дала змогу повністю нівелювати втрати для експорту і частково — для імпорту.

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