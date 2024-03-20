Скільки Україна недоотримає митних платежів за березень через блокаду кордону — Finance.ua

Скільки Україна недоотримає митних платежів за березень через блокаду кордону Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Скільки Україна недоотримає митних платежів за березень через блокаду кордону

За березень Україна недоотримає 6,5 мільярдів гривень надходжень від митниці через блокування кордону поляками.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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«6,5 мільярдів гривень. Стільки Україна втратить у надходженнях від митниці внаслідок блокування кордону в березні. Це півтори повністю забезпечені всім бригади», — сказав він.

Нагадаємо, як пишуть польські ЗМІ, польські порти не переповнені українським транзитним зерном, воно не впливає на збут польських фермерів. Про це заявив аналітик сільськогосподарських ринків InfoGrain Мирослав Марчиняк галузевому виданню farmer.pl. Згідно з повідомленням, останніми тижнями в польських ЗМІ обговорюється проблема надлишків на внутрішньому ринку Польщі зерна, яке необхідно експортувати. Його обсяги оцінюють у 4−5 млн тонн. «Заяви журналістів і політиків не підкріплені достовірними даними», — наголосив Марчиняк.

Також у найближчі дні Європейська комісія планує ввести мито у розмірі 95 євро за тонну на імпорт зернових культур з росії та білорусі, що, за даними Financial Times, може призвести до підвищення цін на не менше як 50%.

Експерти не виключають, що страйки інспірувала третя (здогадайтесь яка) сила, щоб нашкодити Україні. Хоча протестні настрої серед польських перевізників були й до повномасштабної війни.

Українські компанії через простій втрачають мінімум 1 млн грн на день.

Через блокаду польського кордону вже почав дорожчати автогаз. За ним потягнуться бензин і дизель. Наші НПЗ, резервуари росіяни нищили ледь не першочергово після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022-го. І в цьому питання ми залежні від імпорту.

Довідка Finance.ua:

Чи насправді Україна «заливає» зерном Польщу — відповідь дали польські ЗМІ.

Російське зерно тече до Польщі: за рік імпорт подвоївся. Останніми днями в українських та польських ЗМІ шириться інформація про зростання імпорту зерна з росії державами Євросоюзу. Польське видання Businessinsider.com.pl вирішило перевірити дані Центрального статистичного управління Польщі та Євростату щодо цього і з’ясувало, що імпорт зерна з росії до Польщі у 2023 році був більш ніж удвічі вищим, ніж у 2022 році. Причому, він був найвищим з 2018 року.

За даними Головного статистичного управління Польщі, у 2023 році до Польщі приїхало 12,7 тис. тонн зерна з росії - і це найвищий результат з 2018 року. Роком раніше він становив 6,15 тис. тонн. Важливо, що польські компанії не купили у рф жодного кілограма пшениці у 2022−23 роках, закупали лише гречку, кукурудзу, сорго, пшоно та рис.

В Мінагрополітики пояснили, хто має компенсувати збитки через розсипане зерно в Польщі.

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