Поляки повністю блокують рух фур та автбусів до Польщі — Finance.ua

Поляки повністю блокують рух фур та автбусів до Польщі Сьогодні 15:42 — Казна та Політика

Поляки повністю блокують рух фур та автбусів до Польщі

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною, обмежуючи рух вантажівок до Польщі на напрямках «Ягодин» та «Рава-Руська».

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі «Укрінформ»

За його даними, станом на сьогодні блокування здійснюється на п’яти пунктах пропуску.

Вантажівки у бік Польщі взагалі не пропускають через пункти пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська». На «Шегині» за добу пропускають лише кілька вантажівок.

На в'їзд в Україну через «Ягодин» та «Шегині» польські фермери пропускають вкрай малу кількість вантажівок: 70 та 40 відповідно за минулу добу.

Загалом на цих п’яти напрямках у чергах на території Польщі перебуває 850 вантажівок. Легкові автомобілі та автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

«Згідно з інформацією від польських колег, обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10. Його організатори блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску „Медика“, суміжному з українським пунктом пропуску „Шегині“. Планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на в'їзд в Україну, так і на виїзд», — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Зазначається, що про терміни проведення блокування руху даної категорії транспорту наразі не відомо.

Перевізників та громадян закликали врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.

Економічна Правда За матеріалами:

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