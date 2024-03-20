Поляки повністю блокують рух фур та автбусів до Польщі — Finance.ua
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Поляки повністю блокують рух фур та автбусів до Польщі

Казна та Політика
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Поляки повністю блокують рух фур та автбусів до Польщі
Поляки повністю блокують рух фур та автбусів до Польщі
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною, обмежуючи рух вантажівок до Польщі на напрямках «Ягодин» та «Рава-Руська».
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі «Укрінформ»
За його даними, станом на сьогодні блокування здійснюється на п’яти пунктах пропуску.
Вантажівки у бік Польщі взагалі не пропускають через пункти пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська». На «Шегині» за добу пропускають лише кілька вантажівок.
На в'їзд в Україну через «Ягодин» та «Шегині» польські фермери пропускають вкрай малу кількість вантажівок: 70 та 40 відповідно за минулу добу.
Загалом на цих п’яти напрямках у чергах на території Польщі перебуває 850 вантажівок. Легкові автомобілі та автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.
«Згідно з інформацією від польських колег, обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10. Його організатори блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску „Медика“, суміжному з українським пунктом пропуску „Шегині“. Планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на в'їзд в Україну, так і на виїзд», — йдеться у повідомленні ДПСУ.
Зазначається, що про терміни проведення блокування руху даної категорії транспорту наразі не відомо.
Перевізників та громадян закликали врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.
За матеріалами:
Економічна Правда
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