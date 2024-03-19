Євросоюз може запровадити мита на російське зерно — Finance.ua

Євросоюз може запровадити мита на російське зерно Сьогодні 11:31 — Світ

Євросоюз може запровадити мита на російське зерно

У найближчі дні Європейська комісія планує ввести мито у розмірі 95 євро за тонну на імпорт зернових культур з росії та Білорусії, що, за даними Financial Times, може призвести до підвищення цін на не менше як 50%.

Крім того, Єврокомісія може розглядати можливість встановлення додаткових мит на олійні культури та продукти їх перероблення.

Минулого року росія поставила в ЄС близько 4 млн тонн такої продукції, що становить приблизно 1% від загального європейського попиту. Раніше Латвія односторонньо відмовилася від закупівлі багатьох харчових продуктів з росії та Білорусії, а Литва анонсувала строгі перевірки таких вантажів.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також застеріг, що його країна може заборонити імпорт зернових та інших культур із росії на зразок Латвії. Водночас він висловив бажання знайти спільне рішення на рівні ЄС щодо санкцій на сільськогосподарську та харчову продукцію з росії та Білорусії.

Європейський союз є нетто-експортером зернових та олійних культур, а його власне виробництво складає приблизно 300 млн тонн на рік. Тому він не має особливої потреби в агропродукції з росії та Білорусії.

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