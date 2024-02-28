В Мінагрополітики пояснили, хто має компенсувати збитки через розсипане зерно в Польщі — Finance.ua

В Мінагрополітики пояснили, хто має компенсувати збитки через розсипане зерно в Польщі Сьогодні 10:15 — Аграрний ринок

В Мінагрополітики пояснили, хто має компенсувати збитки через розсипане зерно в Польщі

Внаслідок протестів польських фермерів на кордоні з Україною з вантажних вагонів на колії було висипано від 160 до 180 тонн українського зерна, яке прямувало до Марокко. У Мінагрополітики зазначили, що усі причетні будуть відшкодовувати збитки.

Про це сказав заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

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Він зауважив, що пошкодження приватної власності є порушенням законодавства. Українська сторона має підтвердження, що у Польщі розпочали відкривати кримінальні провадження щодо випадків, коли польські протестувальники розсипали українське зерно.

За словами Висоцького, «той, хто спричинив збитки, повинен відшкодувати їх. Це може бути вирішено за результатами суду або добровільно», і він «сподівається на максимально короткі терміни передачі справи до суду, справедливість та повну компенсацію збитків тими, хто їх завдав».

Польський політолог Якуб Корейба також прокоментував цю ситуацію в ефірі, зазначивши, що «наші так звані фермери не хочуть змінювати свій стиль життя, адже сільське господарство у Польщі - це не економіка, а дорогий фольклор. І вони захищають свої класові корпоративні інтереси від конкуренції з боку України».

Нагадаємо, у Котомирі поблизу Бидгоща завершили збір українського зерна, яке висипалось з вантажних вагонів на колії. За повідомленнями польських ЗМІ, відкрито було 8 з 40 вагонів, і в результаті втрачено від 160 до 180 тонн українського зерна. Польська поліція повідомила, що вагони «були відкриті третіми особами», оскільки мотузки-тримачі були перерізані.

Пізніше стало відомо, що частину зерна вдалося зібрати, але близько 30 тонн залишається на коліях. Це зерно буде утилізовано.

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