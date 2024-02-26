Кулеба про висипані 160 тонн зерна у Польщі: Реакція буде, але не емоційна — Finance.ua

Кулеба про висипані 160 тонн зерна у Польщі: Реакція буде, але не емоційна Сьогодні 10:33 — Аграрний ринок

Кулеба про висипані 160 тонн зерна у Польщі: Реакція буде, але не емоційна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що реакція України на висипані у Польщі понад 160 тонн української кукурудзи буде, але не емоційна.

Про це він сказав hromadske на полях пресконференції «Україна. Рік 2024».

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«Очевидно, що спеціально організовуються такі провокації для того, щоб спровокувати емоційну реакцію України. Реакція буде, але вона буде не емоційна, тому що ми не будемо підігравати тим, хто намагається остаточно розсварити Україну й Польщу», — зазначив Кулеба.

І додав, що «польський уряд, треба віддати належне, відреагував і на перший інцидент з розсипаним зерном, і на цього протестувальника з плакатом про путіна».

«Якщо ми бачимо, що польський уряд жорстко і принципово теж реагує на такі провокативні дії, я думаю, що ми спільними зусиллями тоді зможемо уникнути погіршення ситуації», — наголосив очільник українського МЗС.

Довідка Finance.ua:

У ніч проти 25 лютого на залізничній станції в Котомеж була розсипана українська агропродукція з 8 напіввагонів. Було пошкоджено, за різними даними, від 160 до 180 тонн збіжжя.

Представники польської поліції прокоментували TVP3, що отримали повідомлення про інцидент зранку 25 лютого. Йдеться про висипану кукурудзу. Нині правоохоронці встановлюють обставини події.



Цей випадок став не першим. 11 лютого в польському Дорогуську, що на кордоні з Україною, після оформлення до Польщі в'їхали три вантажівки, якими керували громадяни України. Польські фермери, які проводять на кордоні акції протесту, заблокували їм рух. В один момент вони відкрили запломбовані причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу.

20 лютого польські аграрії перекрили залізницю поблизу пункту пропуску «Медика — Шегині» та знову висипали українське зерно з вантажного вагона. В «Укрзалізниці» розповідали, що протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів, у яких було зерно для Німеччини. За цим фактом компанія надіслала звернення до польських правоохоронних органів.



23 лютого невідомі відкрили три українські зерновози з ріпаком на залізничній станції «Дорогуськ» у Польщі, через що сільгосппродукція висипалася на землю. Також поліція Польщі розслідує справу про розсипання української сої, інцидент стався вранці 24 лютого на залізничній станції «Дорогуськ».



hromadske За матеріалами:

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