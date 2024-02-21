Поляки через блокаду кордону можуть втратити багато робочих місць — Finance.ua

Поляки через блокаду кордону можуть втратити багато робочих місць Сьогодні 12:47 — Світ

Поляки через блокаду кордону можуть втратити багато робочих місць

Польські фермери вирішили відстоювати свої інтереси у дуже радикальний спосіб. Однак їхні дії можуть зашкодити насамперед їм та іншим полякам.

Польські фермери знову вдалися до розсипу українського зерна, цього разу — на залізниці. Ситуація загострюється, тож польська влада вкотре звернулася до протестувальників з вимогою не виходити за рамки мирної акції.

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Зокрема, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський наголосив, що внаслідок дій протестувальників може постраждати й сам місцевий бізнес. Йдеться про значні втрати робочих місць, що точно не надто позитивно позначиться на місцевому ринку.

«Повне закриття кордону може призвести до призупинення польського сільськогосподарського експорту в Україну, що може спричинити втрату багатьох робочих місць», — пояснив він у своєму відкритому листі.

Посадовець також наголосив, що Польща експортувала в Україну товарів на 1,033 мільярда євро, в той час, як імпорт склав 1,69 мільярда євро. Відтак, Україна залишається вигідним ринком для Польщі, тому міністр закликав не завдавати шкоди багаторічним дружнім стосункам.

Після нового інциденту із зерном польські фермери на тлі загального обурення дещо послабили блокаду кордону, однак лише незначною мірою.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив , що блокування кордону з Україною не є політичним рішенням уряду, заборонити фермерам протестувати вони не можуть.

«Мені шкода, що виникли такі ситуації, але, з іншого боку, прошу також пам’ятати, що Польща — це демократична країна, де право на протест просто існує і воно гарантоване Конституцією. Якщо є законний протест, цей протест просто толерантно сприймається і захищається», — зазначив він.

Телеканал 24 За матеріалами:

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