НБУ назвав причини, чому зростатимуть зарплати в Україні (інфографіка) — Finance.ua

НБУ назвав причини, чому зростатимуть зарплати в Україні (інфографіка) Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

НБУ назвав причини, чому зростатимуть зарплати в Україні (інфографіка)

Попит на робочу силу надалі зростає, проте все більше підприємств стикається зі складнощами пошуку працівників.

Про це йдеться в Макроекономічниому та монетарному огляді НБУ за квітень 2024 року.

Зростання кількості нових вакансій на сайтах пошуку роботи свідчить про стійкий попит на робочу силу на початку 2024 року.

Водночас, згідно з опитуваннями бізнесу, все більше підприємств стикається зі складнощами в пошуку як кваліфікованого, так і некваліфікованого персоналу

Пропозиція робочої сили

Як пише НБУ, кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме на сайтах пошуку роботи, надалі скорочувалася. Це може бути наслідком як відновлення зайнятості, так і обмеженої пропозиції робочої сили, у тому числі через мобілізацію та подальшу міграцію.

Кількість мігрантів за межами України з початку 2024 року станом на 14 березня, за даними ООН, збільшилася на майже 150 тис (або 2%) до 6,5 млн осіб.

Дефіцит кадрів

Через невідповідності між попитом та пропозицією робочої сили збільшується тиск у бік підвищення заробітних плат як з боку пошукачів роботи, так і роботодавців. Додатковий вплив мало підвищення мінімальної заробітної плати на початку року.

Зростання зарплат, значні обсяги витрат бюджету на грошове забезпечення військовослужбовців, індексація пенсій (з березня) і підвищення виплат, прив’язаних до мінімальної зарплати, сприяли збільшенню доходів домогосподарств, що, зі свого боку, підтримує споживчий попит.

Довідка Finance.ua:

За даними міністерства, середня зарплата в резюме на сайтах пошуку роботи зросла на початок березня до 19 566 гривень (16 464 грн на початку 2023 року).

Зарплата у вакансіях збільшилася до 18 446 гривень (14 715 гривень в січні минулого року). Крім того, за даними Держстату, у четвертому кварталі середня зарплата в Україні зросла до 19 231 гривні. Рік тому платили 15 436 гривень.

У 2023 році найвища зарплата була у сфері Інформація та телекомунікації - 37 946 гривень. На другому місці Фінансова та страхова діяльність — 34 393 гривні.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні 2024 року зросте на 16,9% після зростання на 20,1% 2023 року.

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