НБУ назвав причини, чому зростатимуть зарплати в Україні (інфографіка) — Finance.ua
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НБУ назвав причини, чому зростатимуть зарплати в Україні (інфографіка)

Особисті фінанси
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НБУ назвав причини, чому зростатимуть зарплати в Україні (інфографіка)
НБУ назвав причини, чому зростатимуть зарплати в Україні (інфографіка)
Попит на робочу силу надалі зростає, проте все більше підприємств стикається зі складнощами пошуку працівників.
Про це йдеться в Макроекономічниому та монетарному огляді НБУ за квітень 2024 року.
Зростання кількості нових вакансій на сайтах пошуку роботи свідчить про стійкий попит на робочу силу на початку 2024 року.
Водночас, згідно з опитуваннями бізнесу, все більше підприємств стикається зі складнощами в пошуку як кваліфікованого, так і некваліфікованого персоналу
НБУ назвав причини, чому зростатимуть зарплати в Україні (інфографіка)

Пропозиція робочої сили

Як пише НБУ, кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме на сайтах пошуку роботи, надалі скорочувалася. Це може бути наслідком як відновлення зайнятості, так і обмеженої пропозиції робочої сили, у тому числі через мобілізацію та подальшу міграцію.
Кількість мігрантів за межами України з початку 2024 року станом на 14 березня, за даними ООН, збільшилася на майже 150 тис (або 2%) до 6,5 млн осіб.
НБУ назвав причини, чому зростатимуть зарплати в Україні (інфографіка)

Дефіцит кадрів

Через невідповідності між попитом та пропозицією робочої сили збільшується тиск у бік підвищення заробітних плат як з боку пошукачів роботи, так і роботодавців. Додатковий вплив мало підвищення мінімальної заробітної плати на початку року.
Зростання зарплат, значні обсяги витрат бюджету на грошове забезпечення військовослужбовців, індексація пенсій (з березня) і підвищення виплат, прив’язаних до мінімальної зарплати, сприяли збільшенню доходів домогосподарств, що, зі свого боку, підтримує споживчий попит.
НБУ назвав причини, чому зростатимуть зарплати в Україні (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • За даними міністерства, середня зарплата в резюме на сайтах пошуку роботи зросла на початок березня до 19 566 гривень (16 464 грн на початку 2023 року).
  • Зарплата у вакансіях збільшилася до 18 446 гривень (14 715 гривень в січні минулого року). Крім того, за даними Держстату, у четвертому кварталі середня зарплата в Україні зросла до 19 231 гривні. Рік тому платили 15 436 гривень.
  • У 2023 році найвища зарплата була у сфері Інформація та телекомунікації - 37 946 гривень. На другому місці Фінансова та страхова діяльність — 34 393 гривні.
  • Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні 2024 року зросте на 16,9% після зростання на 20,1% 2023 року.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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