Рынок труда изменился в пользу пенсионеров — Finance.ua

Рынок труда изменился в пользу пенсионеров Сегодня 20:02 — Личные финансы

Рынок труда изменился в пользу пенсионеров

Украинцы преклонных лет становятся все ценнее на местном рынке труда. Из-за войны и миграции возник дефицит рабочей силы, что делает их привлекательными для работодателей.

Об этом сообщает украинский Forbes

«Полномасштабная война сделала украинцев пенсионного возраста ценным активом рынка труда. Наложились две тенденции — уменьшение работников на рынке труда и старение нации. Привлечение пожилых работников — едва ли не обязательное условие послевоенного восстановления страны, пришли к выводу в Центре Разумкова», — говорится в материале.

Поэтому работники в возрасте 60−65 лет остаются на рынке труда, а многие из тех, кто до войны не работал и наслаждался пенсией, теперь вернулись к работе. Среди них часто встречаются пенсионеры в возрасте 75 лет и старше.

Напомним, по данным Work.ua в последние месяцы прибавилось предложений работы для людей с инвалидностью (+10%), пенсионеров (+9%), студентов (+8%). Ощутимо выросло количество вакансий для ветеранов (+16%).

Читайте также В каких регионах пенсионеры получают самые высокие и самые низкие выплаты (инфографика)

В НБУ отмечают , что значительная часть населения трудоустроена, а доля неработающих — существенно сократилась по сравнению с началом полномасштабной войны. В начале 2024 г., по опросам, предприятия продолжили отмечать усиление дефицита как квалифицированных, так и неквалифицированных работников. Для преодоления этой проблемы работодатели активнее пытаются привлекать группы населения, которые раньше были вне рабочей силы: пенсионеров и людей с инвалидностью.

По состоянию на 1 апреля 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5743,3 грн — это 147,3 долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя пенсионная выплата увеличилась на 9,6% (+505 грн). Однако пенсионеры могут стать первыми жертвами гиперинфляции и бюджетного кризиса, если государство не прибегнет к эффективным мерам в экономике и социальной политике.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.