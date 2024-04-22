Сколько украинских пенсионеров получают более 10 тыс. грн — статистика ПФУ Сегодня 17:01 — Личные финансы

Сколько украинских пенсионеров получают более 10 тыс. грн — статистика ПФУ

По состоянию на 1 апреля в Украине насчитывалось 10,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсий сейчас 5743 грн. 12,06% от общего количества пенсионеров получают выплаты более 10 000 грн.

Об этом Пенсионный фонд сообщает в Telegram.

Количество работающих пенсионеров

Из 10,2 млн пенсионеров — 2,7 млн ​​работают. Их средняя пенсия — 6094 грн.

Статистика по уровню выплат

С начала года выросла доля пенсионеров, получающих более 10 тыс. грн. На 1 января она составляла 10,94%.

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Какие выплаты получают украинские пенсионеры:

26,84% - до 3 тыс. грн (по состоянию на 1 января было 29,7%)



17,27% граждан получают от 3001 до 4000 грн (было 21,25%);

18,61% - от 4001 грн до 5000 грн (было 14,91%);

25,22% - от 5001 грн до 10 000 грн (было 23,2%);

свыше 10 тыс. грн — 12.06% (было 10,94%).

Инфографика: ПФУ

Напомним, по данным ПФУ, самые большие выплаты получат в Киеве — 7 848 грн. Второе место занимает Ровенская область — 7 205 гривен. В первую пятерку по размеру пенсии вошли Донецкая (7017 гривен), Луганская (6525 гривен) и Днепропетровская области (6333 гривен).

Наименьшие пенсии в Тернопольской области — 4 400 гривен; Черновицкой — 4 598 гривен; Закарпатской — 4 616 гривен.

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Также ранее Пенсионный фонд Украины объяснил , при каком условии работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 апреля.

Таким образом, если после назначения или предварительного перерасчета пенсии пенсионер получил менее 24 месяцев страхового стажа, автоматический перерасчет пенсии осуществляется при условии, что после назначения или предварительного перерасчета прошло не менее двух лет.

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