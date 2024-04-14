Как пенсионеру дистанционно проверить назначение пенсии — Finance.ua

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Как пенсионеру дистанционно проверить назначение пенсии

Личные финансы
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Как пенсионеру дистанционно проверить назначение пенсии
Как пенсионеру дистанционно проверить назначение пенсии, Фото: usionline.com
Пенсионеры в Украине могут онлайн проверить назначение пенсии
Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

Как проверить назначение пенсии онлайн

Лицо, имеющее статус пенсионера, может узнать о назначении пенсии онлайн на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
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Для этого необходимо:
  • авторизоваться на портале;
  • в левом боковом меню выбрать раздел «Моя пенсия».
Пенсионеру будет доступна следующая информация:
  • данные по пенсионному делу (вид пенсии, общая сумма назначенной пенсии, составляющие пенсионной выплаты, срок, на который назначена пенсия);
  • протокол/распоряжение о назначении/перерасчете пенсии;
  • электронное пенсионное дело (отсканированные документы, относящиеся к пенсии).
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Как подать заявление на назначение пенсии онлайн, смотрите в видеоинструкции.
Условия назначения пенсии по возрасту и перечень необходимых документов смотрите по ссылке.
Напомним, при решении отдельных финансовых вопросов пенсионерам для подтверждения своих доходов может потребоваться Справка о доходах пенсионера, которую также можно получить онлайн.
По материалам:
Finance.ua
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