Как пенсионеру дистанционно проверить назначение пенсии — Finance.ua

Как пенсионеру дистанционно проверить назначение пенсии Сегодня 09:12 — Личные финансы

Как пенсионеру дистанционно проверить назначение пенсии, Фото: usionline.com

Пенсионеры в Украине могут онлайн проверить назначение пенсии

Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

Как проверить назначение пенсии онлайн

Лицо, имеющее статус пенсионера, может узнать о назначении пенсии онлайн на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины

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Для этого необходимо:

авторизоваться на портале;

в левом боковом меню выбрать раздел «Моя пенсия».

Пенсионеру будет доступна следующая информация:

данные по пенсионному делу (вид пенсии, общая сумма назначенной пенсии, составляющие пенсионной выплаты, срок, на который назначена пенсия);

протокол/распоряжение о назначении/перерасчете пенсии;

электронное пенсионное дело (отсканированные документы, относящиеся к пенсии).

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Как подать заявление на назначение пенсии онлайн, смотрите в видеоинструкции

Условия назначения пенсии по возрасту и перечень необходимых документов смотрите по ссылке

Напомним, при решении отдельных финансовых вопросов пенсионерам для подтверждения своих доходов может потребоваться Справка о доходах пенсионера, которую также можно получить онлайн.

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