Как пенсионеру дистанционно проверить назначение пенсии — Finance.ua

Как пенсионеру дистанционно проверить назначение пенсии
Пенсионеры в Украине могут онлайн проверить назначение пенсии
Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.
Как проверить назначение пенсии онлайн
Лицо, имеющее статус пенсионера, может узнать о назначении пенсии онлайн на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для этого необходимо:
- авторизоваться на портале;
- в левом боковом меню выбрать раздел «Моя пенсия».
Пенсионеру будет доступна следующая информация:
- данные по пенсионному делу (вид пенсии, общая сумма назначенной пенсии, составляющие пенсионной выплаты, срок, на который назначена пенсия);
- протокол/распоряжение о назначении/перерасчете пенсии;
- электронное пенсионное дело (отсканированные документы, относящиеся к пенсии).
Как подать заявление на назначение пенсии онлайн, смотрите в видеоинструкции.
Условия назначения пенсии по возрасту и перечень необходимых документов смотрите по ссылке.
Напомним, при решении отдельных финансовых вопросов пенсионерам для подтверждения своих доходов может потребоваться Справка о доходах пенсионера, которую также можно получить онлайн.
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