Кто из пенсионеров может дополнительно получать около 1000 гривен доплаты — Finance.ua

Кто из пенсионеров может дополнительно получать около 1000 гривен доплаты Сегодня 20:00 — Личные финансы

Кто из пенсионеров может дополнительно получать около 1000 гривен доплаты

Пенсионеры могут получать 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Прожиточный минимум составляет 2361 гривну, а это значит, что сумма доплаты составляет 944,40 гривны.

Такая норма действует в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц» и решением правительства

Это доплата за уход. Выплаты гарантированы для граждан, которые:

достигли 80 лет и старше;

самостоятельно проживают;

нуждаются в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;

получают пенсию по возрасту.

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Последний пункт означает, что такую ​​доплату смогут получать только пенсионеры по возрасту, если установлена ​​пенсия по инвалидности или другой вид пенсионной выплаты, то прибавка по уходу не полагается.

Также важный момент — необходимо документальное подтверждение врачей о необходимости постоянного постороннего ухода.

Украинцам, достигшим определенного возраста, устанавливают компенсационные доплаты. Так, пенсионерам, достигшим 70 лет, доплачивают 300 гривен ежемесячно. Пенсионерам в возрасте от 75 лет насчитывают 456 гривен, а пенсионерам в возрасте от 80 лет — 570 гривен.

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Эта доплата начисляется в том случае, если ваша пенсия не выше 10 340,35 гривен, если вы получаете больше, то прибавку за возраст не будут выплачивать.

Также важный момент — то, что доплаты не суммируются, например, в 79 лет вы получали ежемесячно 456 гривен, при достижении 80 лет вам будут доплачивать только 114 гривен, а не 456+570 гривен.

На пенсии По материалам:

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