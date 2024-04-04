Кто из пенсионеров может дополнительно получать около 1000 гривен доплаты — Finance.ua

Кто из пенсионеров может дополнительно получать около 1000 гривен доплаты
Пенсионеры могут получать 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Прожиточный минимум составляет 2361 гривну, а это значит, что сумма доплаты составляет 944,40 гривны.
Такая норма действует в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц» и решением правительства.
Это доплата за уход. Выплаты гарантированы для граждан, которые:
- достигли 80 лет и старше;
- самостоятельно проживают;
- нуждаются в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;
- получают пенсию по возрасту.
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Последний пункт означает, что такую доплату смогут получать только пенсионеры по возрасту, если установлена пенсия по инвалидности или другой вид пенсионной выплаты, то прибавка по уходу не полагается.
Также важный момент — необходимо документальное подтверждение врачей о необходимости постоянного постороннего ухода.
Украинцам, достигшим определенного возраста, устанавливают компенсационные доплаты. Так, пенсионерам, достигшим 70 лет, доплачивают 300 гривен ежемесячно. Пенсионерам в возрасте от 75 лет насчитывают 456 гривен, а пенсионерам в возрасте от 80 лет — 570 гривен.
Эта доплата начисляется в том случае, если ваша пенсия не выше 10 340,35 гривен, если вы получаете больше, то прибавку за возраст не будут выплачивать.
Также важный момент — то, что доплаты не суммируются, например, в 79 лет вы получали ежемесячно 456 гривен, при достижении 80 лет вам будут доплачивать только 114 гривен, а не 456+570 гривен.
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