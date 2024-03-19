Прекращают ли выплату пенсии в случае осуществления предпринимательской деятельности — ответ ПФУ — Finance.ua
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Прекращают ли выплату пенсии в случае осуществления предпринимательской деятельности — ответ ПФУ

Казна и Политика
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Прекращают ли выплату пенсии в случае осуществления предпринимательской деятельности — ответ ПФУ
Прекращают ли выплату пенсии в случае осуществления предпринимательской деятельности — ответ ПФУ
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило, прекращают ли выплату пенсии в случае осуществления предпринимательской деятельности.
Пример. К специалистам поступил вопрос: «Я получаю пенсию по выслуге лет как работник здравоохранения. Планирую заниматься медицинской практикой и зарегистрироваться как физическое лицо — предприниматель. Прекратится ли мне выплата пенсии при осуществлении мною предпринимательской деятельности?»
Нет, выплата пенсии не прекратится.
Пунктом 2.4. постановления правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22−1 «Об утверждении Порядка представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено, что в случае зачисления после назначения пенсии по выслуге лет на работу, дающую право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем ​​увольнения с работы.
Но в соответствии с Перечнем учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию по выслуге лет, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 04.11.1993 № 909, не предусмотрено право на пенсию по выслуге лет физических лиц — предпринимателей, занимающихся медицинской практикой.
Следовательно, основания для прекращения выплаты пенсии по выслуге лет отсутствуют.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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