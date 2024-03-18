С 1 марта пенсии выросли в среднем почти на 400 гривен — Finance.ua
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С 1 марта пенсии выросли в среднем почти на 400 гривен

Личные финансы
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С 1 марта пенсии выросли в среднем почти на 400 гривен
С 1 марта пенсии выросли в среднем почти на 400 гривен
В Украине после индексации с 1 марта пенсионные выплаты выросли в среднем на 397,07 грн, средний размер пенсии составляет 5 792,02 грн.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
С 1 марта 2024 года пенсии почти для 10 млн пенсионеров были проиндексированы с учетом коэффициента 1,0796. В среднем выплаты по Украине выросли на 397,07 грн. Средний размер пенсии после индексации составляет 5792,02 грн.
С 1 марта пенсии выросли в среднем почти на 400 гривен
Размер минимальной пенсии для неработающих пенсионеров в возрасте 65+ составляет 3 370,00 грн.
Минимальные пенсионные выплаты для пенсионеров старше 80 лет — 3 370,00 грн, 70−80 лет — 3 240,00 грн, до 70 лет — 2 980,00 грн. У других неработающих лиц минимальная пенсия — 2 725,00 грн.

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Кроме того, с 1 марта увеличены размеры минимальных пенсий для нетрудоспособных лиц в связи с повышением прожиточного минимума с 2093 грн — до 2 361,00 грн.
Также пенсии пересчитаны для лиц с инвалидностью среди чернобыльцев и участников боевых действий.
Напомним, с 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 650 тысяч работающих пенсионеров.
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По материалам:
Finance.ua
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