ПФУ рассказал, кому из пенсионеров приостановили выплаты — Finance.ua

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ПФУ рассказал, кому из пенсионеров приостановили выплаты

Личные финансы
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ПФУ рассказал, кому из пенсионеров приостановили выплаты
ПФУ рассказал, кому из пенсионеров приостановили выплаты
С 1 апреля 2024 года приостановили выплату пенсий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), не прошедшим идентификацию. Известно, что в Винницкой области идентифицировались только 50% от общего количества граждан с таким статусом.
Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины в Винницкой области.

Кто не получил пенсии

Там напомнили, что соответствующая норма предусмотрена правительственным постановлением от 27 декабря 2023 № 1384 «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 № 637 и от 8 августа 2023 № 837».
Согласно ему, лица, которые до 24.02.2022 года получили статус ВПЛ, должны периодически проходить физическую идентификацию в «Ощадбанке». Такая процедура не проводилась на время действия карантинных мероприятий с 12 февраля 2020 года, однако с 1 июля 2023 года в связи с отменой карантина ее возобновили.
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В ПФУ отметили, что на начало апреля в Винницкой области прошли идентификацию только 50% от 2965 зарегистрированных переселенцев, которые являются получателями пенсионных выплат.
Остальным пенсионерам этой категории выплату денег приостановили. Средства таких граждан будут накапливаться на расчетном счете до момента прохождения ими идентификации. После чего их все выплатят.
«После прохождения — пенсию перечислят на счет пенсионера с месяца, в котором прекратилось финансирование выплаты», — объяснили в фонде.

Как пройти идентификацию

В ПФУ напомнили, что пройти идентификацию граждане могут такими способами:
  • лично, обратившись в отделение «Ощадбанка» или в любой сервисный центр ПФУ с документом, удостоверяющим личность (паспорт гражданина);
  • через личный кабинет на портале э-услуг Пенсионного фонда по ссылке. Это можно сделать с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» (Дія ID);
  • с помощью видеоконференцсвязи в органе Пенсионного фонда;
  • в зарубежном дипучреждении Украины нужно получить документ, удостоверяющий, что физлицо живо, если пенсионер-ВПО находится за границей.
Удостоверение вместе с заявлением о прохождении идентификации (в произвольной форме) следует направить в терорган ПФУ, где пенсионер состоит на учете. Оригинал удостоверения вместе с заявлением можно переслать в сканированной форме через портал Пенсионного фонда с использованием средств электронной подписи, добавили в ПФУ.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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