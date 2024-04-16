Гетманцев назвал размер средней пенсии в долларовом эквиваленте — Finance.ua

Гетманцев назвал размер средней пенсии в долларовом эквиваленте Сегодня 17:02 — Личные финансы

Гетманцев назвал размер средней пенсии в долларовом эквиваленте

По состоянию на 1 апреля 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5743,3 грн — это 147,3 дол. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя пенсионная выплата увеличилась на 9,6% (+505 грн). Однако пенсионеры могут стать первыми жертвами гиперинфляции и бюджетного кризиса, если государство не прибегнет к эффективным мерам в экономике и социальной политике.

Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

«Годовая инфляция в марте к марту 2023 года составила 3,2%, средняя за первый квартал (к январю — марту 2023) — 4%. Так что пенсии ненамного, но выросли в реальном измерении», — отметил нардеп.

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По его словам, также ненамного, но в реальном измерении (с учетом инфляции) средняя пенсия выросла на горизонте двух лет войны — 1 апреля 2024 года к 1 апреля 2022 года. За это время средняя пенсия увеличилась на 31,4%, в то время как инфляция была 25,2%.

Он добавил, что средняя пенсия в долларовом эквиваленте на 1 апреля 2024 составила 147,3 дол. За время войны долларовый эквивалент пенсии почти не изменился.

«По итогам 2023 года средняя пенсия составляла 31% от средней зарплаты, а должна быть не менее 40%, чтобы обеспечивать надлежащий уровень замещения трудовых доходов и приемлемый уровень жизни на пенсии. Да и сама средняя пенсия — возможно, не лучший показатель, когда дело доходит до разбивки пенсионеров по уровню выплат. Поскольку 63% пенсионеров получают пенсию менее 5 тыс. грн, то есть заметно меньше среднего уровня», — отметил Гетманцев.

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Глава налоговой политики подчеркнул, что рост реальных пенсий, учитывая полномасштабную войну, не является данностью — это скорее исключение. Он привел пример Германии во время Второй мировой войны и бывшей Югославии в 1990-е годы, где гиперинфляция «съела» все сбережения и практически обнулила текущие доходы граждан.

«Пенсионеры, как другие категории граждан, получающих выплаты за счет публичных финансов (бюджета и солидарной пенсионной системы), будут первыми в ряду пострадавших от галопирующей инфляции. Потому что такие доходы индексируются с лагом, а в худшем случае финансовый и бюджетный кризис могут быть заморожены», — отметил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

по данным ПФУ, средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 грн или на 9,6% до 5 743,27 грн. Количество пенсионеров за последние три месяца сократилось на 361 832 человека до 10 154 705;

в Украине весной 2024 года власти повысили пенсии для многих украинцев. В частности, у одной из категорий граждан выплаты выросли до 14,308 тыс. грн;



отношение средней пенсионной выплаты к средней заработной плате в Украине сегодня составляет около 30%. Стратегическая цель — повысить этот показатель до 60%.



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