Как вычислить размер пенсии по возрасту — Finance.ua

Как вычислить размер пенсии по возрасту Сегодня 08:33 — Личные финансы

Как вычислить размер пенсии по возрасту

В Пенсионном фонде Украины показали , как вычислить размер пенсии по возрасту в 2024 году.

Согласно ст. 27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», при наличии права на назначение пенсии ее размер определяется:

П = Зп х Кс, где:

П — размер пенсии в гривнах;

Зп — заработная плата (доход) застрахованного лица, определенная в соответствии со статьей 40 Закона, из которой рассчитывается пенсия, в гривнах;

Кс — коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии со статьей 25 Закона.

Коэффициент страхового стажа, применяемый для расчета размера пенсии, определяется с округлением до пяти знаков после запятой по формуле (согласно ст. 25 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»)

С 1 марта 2024 года пенсии почти для 10 млн пенсионеров были проиндексированы с учетом коэффициента 1,0796. В среднем выплаты по Украине выросли на 397,07 грн. Средний размер пенсии после индексации составляет 5792,02 грн.

Напомним, с 1 апреля 2024 года приостановили выплату пенсий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), не прошедшим идентификацию. Известно, что в Винницкой области идентифицировались только 50% от общего количества граждан с таким статусом.

Лица, которые до 24.02.2022 года получили статус ВПЛ, должны периодически проходить физическую идентификацию в Ощадбанке . Такая процедура не проводилась на время действия карантинных мероприятий с 12 февраля 2020 года, однако с 1 июля 2023 года в связи с отменой карантина ее возобновили.

Справка Finance.ua:

Пенсионеры могут получать 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Прожиточный минимум составляет 2361 гривну, а это значит, что сумма доплаты составляет 944,40 гривны.

Такая норма действует в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц» и решением правительства.

Это доплата за уход. Выплаты гарантированы для граждан, которые:

достигли 80 лет и старше;

самостоятельно проживают;

нуждаются в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;

получают пенсию по возрасту.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.