Как вычислить размер пенсии по возрасту — Finance.ua

Как вычислить размер пенсии по возрасту
В Пенсионном фонде Украины показали, как вычислить размер пенсии по возрасту в 2024 году.
Согласно ст. 27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», при наличии права на назначение пенсии ее размер определяется:
- П = Зп х Кс, где:
- П — размер пенсии в гривнах;
- Зп — заработная плата (доход) застрахованного лица, определенная в соответствии со статьей 40 Закона, из которой рассчитывается пенсия, в гривнах;
- Кс — коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии со статьей 25 Закона.
Коэффициент страхового стажа, применяемый для расчета размера пенсии, определяется с округлением до пяти знаков после запятой по формуле (согласно ст. 25 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»)
С 1 марта 2024 года пенсии почти для 10 млн пенсионеров были проиндексированы с учетом коэффициента 1,0796. В среднем выплаты по Украине выросли на 397,07 грн. Средний размер пенсии после индексации составляет 5792,02 грн.
Напомним, с 1 апреля 2024 года приостановили выплату пенсий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), не прошедшим идентификацию. Известно, что в Винницкой области идентифицировались только 50% от общего количества граждан с таким статусом.
Лица, которые до 24.02.2022 года получили статус ВПЛ, должны периодически проходить физическую идентификацию в Ощадбанке. Такая процедура не проводилась на время действия карантинных мероприятий с 12 февраля 2020 года, однако с 1 июля 2023 года в связи с отменой карантина ее возобновили.
Справка Finance.ua:
- Пенсионеры могут получать 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Прожиточный минимум составляет 2361 гривну, а это значит, что сумма доплаты составляет 944,40 гривны.
- Такая норма действует в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц» и решением правительства.
Это доплата за уход. Выплаты гарантированы для граждан, которые:
- достигли 80 лет и старше;
- самостоятельно проживают;
- нуждаются в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;
- получают пенсию по возрасту.
Поделиться новостью