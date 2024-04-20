В каких регионах пенсионеры получают самые высокие и самые низкие выплаты (инфографика) — Finance.ua
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В каких регионах пенсионеры получают самые высокие и самые низкие выплаты (инфографика)

Личные финансы
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Пенсионер
Пенсионер
По состоянию на 1 апреля в Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 5743 гривны. В частности, наибольшие выплаты получат в Киеве — 7 848 грн.
Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины.

Где в Украине самые большие и самые низкие пенсии

По данным ПФУ, самые высокие пенсии среди регионов Украины выплачиваются в Киеве — 7 848 гривен.
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Второе место занимает Ровенская область — 7 205 гривен.
В первую пятерку по размеру пенсии вошли Донецкая (7017 гривен), Луганская (6525 гривен) и Днепропетровская области (6333 гривны).
В каких регионах пенсионеры получают самые высокие и самые низкие выплаты (инфографика)

В каких областях наименьшие пенсии

  • Тернопольская — 4 400 гривен;
  • Черновицкая — 4 598 гривен;
  • Закарпатская — 4 616 гривен.
В каких регионах пенсионеры получают самые высокие и самые низкие выплаты (инфографика)
Напомним, Пенсионный фонд Украины объяснил, при какой условии работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 апреля.
«Если после назначения или предварительного перерасчета пенсии пенсионер приобрел менее 24 месяцев страхового стажа, автоматический перерасчет пенсии осуществляется при условии, что после назначения или предварительного перерасчета прошло не менее двух лет», — говорится в сообщении.
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По материалам:
Novyny.live
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