Ринок праці у лютому: у яких категоріях з’явилось найбільше вакансій — Finance.ua

Ринок праці у лютому: у яких категоріях з’явилось найбільше вакансій Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Ринок праці у лютому: у яких категоріях з’явилось найбільше вакансій

У лютому 2024 року, за даними Work.ua, роботодавці опублікували 97 062 вакансії. Як порівняти з січнем, пропозицій роботи побільшало на 7%.

Інфографіка: Work.ua

Динаміка вакансій

Наразі у 13 областях України ринок праці відновився і пропонує більше вакансій, ніж у лютому 2022 року.

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Серед лідерів за цим показником — Закарпатська (164%), Івано-Франківська (154%), Хмельницька (132%), Вінницька (131%) та Львівська (130%) області.

Інфографіка: Work.ua

Побільшало роботи у Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській (+10% у кожній) та Житомирській (+9%) області.

Щодо областей-лідерів за кількістю вакансій, тут теж спостерігається зростання пропозицій роботи:

Київська область — + 7% до січня, 33 225 вакансії;

Дніпропетровська — +6%, 8 984;

Львівська — +5%, 8916;

Одеська — +10%, 6 308;

Харківська — +7%, 3 575.

Інфографіка: Work.ua

Якщо у січні кількість вакансій у десятці категорій-лідерів скоротилася, то у лютому спостерігається синхронне зростання:

«Робочі спеціальності, виробництво» — 16 206 вакансій, +9% до січня;

«Сфера обслуговування» — 16 074, +10%;

«Продаж, закупівля» — 14 099, +8%;

«Роздрібна торгівля» — 11 221, +4%;

«Логістика, склад, ЗЕД» — 9518, +5%;

«Адміністрація, керівництво середньої ланки» — 8844, +6%;

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 8616, +14%;

«Транспорт, автобізнес» — 7652, +6%;

«Бухгалтерія, аудит» — 7133, +6%;

«Медицина, фармацевтика» — 6931, +10%.

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Найстрімкіше зростання у категорії «Охорона, безпека», де розміщують вакансії Сили оборони. Цікаво також, що у лютому прибуло вакансій у категоріях, які найповільніше відновлюються від початку повномасштабного вторгнення. Це, зокрема, «Будівництво, архітектура», «Культура, музика, шоу-бізнес», а також «Дизайн, творчість».

У лютому продовжилася тенденція на зростання кількості вакансій із вимогою про знання англійської мови: таких пропозицій роботи стало більше на 16%. На 8% побільшало вакансій із дистанційною роботою.

Крім того, додалося пропозицій роботи для людей з інвалідністю (+10%), пенсіонерів (+9%), студентів (+8%). Відчутно зросла кількість вакансій для ветеранів (+16%).

Такий приріст є синхронним із збільшенням вакансій на ринку праці.

За даними Національного банку, з початку 2024 року кількість нових вакансій зростала та навіть перевищила рівень 2021 року. Водночас кількість резюме суттєво менша за показники 2022−2023 років.

За словами в.о. директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олени Мельник, середній рівень зарплат у вакансіях в Україні у лютому 2024 року становить майже 19 тисяч гривень.

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