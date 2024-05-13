Інфляція в Україні зменшилася до мімімуму (Держстат) — Finance.ua
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Інфляція в Україні зменшилася до мімімуму (Держстат)

Казна та Політика
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Інфляція в Україні зменшилася до мімімуму (Держстат)
Інфляція в Україні зменшилася до мімімуму (Держстат)
Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2024 року залишилося на рівні 3,2%. Це мінімальне значення річної інфляції із жовтня 2020 року (2,6%).
Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, за квітень ціни зросли на 0,2%, з початку року — на 1,4%.
Інфляція в Україні зменшилася до мімімуму (Держстат)
Найбільше подорожчали: масло — на 14,9%, молоко — на 9,3%, фрукти — на 7,0%, сир та м’який сир — на 7,8%.
Подешевшали: яйця на 41,9%, олія — на 15,4%, цукор — на 15,1%, овочі - на 13,9%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 8,0%, на одяг та взуття — впали на 6,2%.
Нагадаємо, у березні 2024 р. рівень річної інфляції знизився до 3,2% проти 4,3% в лютому. Прогнози НБУ вчергове не справдились: на початку 2024 р. НБУ очікував, що за підсумками І кварталу інфляція прискориться до 5%. Про це повідомляв екс-голова Ради НБУ Богдан Данилишин.
Базова інфляція в річному вимірі знизилась до 4,2% проти 4,5% в лютому. Таким чином, загальна інфляція уже знаходиться нижче нижньої межі цільового діапазону НБУ, а базова інфляція — стрімко наближається до неї.

Чинники, що зумовили падіння

Основним чинником, що зумовив стрімке падіння інфляції було скорочення сукупного попиту (на 25% відносно довоєнного рівня). Ключові фактори скорочення попиту — війна, виїзд біженців за кордон (понад 6 млн. осіб), мобілізація чоловіків до лав ЗСУ, високий рівень безробіття (близько 20% робочої сили), а також жорстка монетарна політика НБУ, що обмежила надходження позикових коштів у економіку (рівень кредитування за рік скоротився з 20% ВВП до 14% ВВП).

Довідка Finance.ua:

  • НБУ назвав причини, чому зростатимуть зарплати в Україні. Попит на робочу силу надалі зростає, проте все більше підприємств стикається зі складнощами пошуку працівників. Про це йдетьсяв Макроекономічниому та монетарному огляді НБУ за квітень 2024 року. Зростання кількості нових вакансій на сайтах пошуку роботи свідчить про стійкий попит на робочу силу на початку 2024 року.
  • Водночас, згідно з опитуваннями бізнесу, все більше підприємств стикається зі складнощами в пошуку як кваліфікованого, так і некваліфікованого персоналу

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За матеріалами:
Finance.ua
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