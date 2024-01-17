Каким будет курс доллара и инфляция в следующие 12 месяцев: прогноз бизнеса — Finance.ua
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Каким будет курс доллара и инфляция в следующие 12 месяцев: прогноз бизнеса

Валюта
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Каким будет курс доллара и инфляция в следующие 12 месяцев: прогноз бизнеса
Каким будет курс доллара и инфляция в следующие 12 месяцев: прогноз бизнеса
Бизнес третий квартал прогнозировал рост объемов производства товаров и услуг в Украине в последующие 12 месяцев, усилив позитивные ожидания.
Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний в ІV квартале 2023 года.
Роста ожидали предприятия всех видов экономической деятельности и размеров по количеству работников, а также большинства областей и видов деятельности, кроме экспортеров.
Улучшение инфляционных ожиданий идет пятый квартал подряд: в ІV квартале 2023 года ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составила 11.3% по сравнению с 14.8% в предыдущем квартале. Почти четверть опрошенных (24,8%) ожидали инфляцию в пределах 7,6% - 10,0%.

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Военные действия остаются наиболее весомым проинфляционным фактором для 83.0% респондентов. Продолжалось усиление влияния факторов повышения доходов населения (на 3.2 п. п.) и «социальные расходы бюджета» (на 1.8 п. п.). Зато ослабилось влияние факторов «налоговые изменения» (на 6.3 п.п.) и «курс гривны к иностранным валютам» (на 4.1п.п.).
Ожидания уровня девальвации национальной валюты незначительно ухудшились: среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40.06 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 40.00 грн/долл. США). Большая часть респондентов (55.4% по сравнению с 56.5% в ІІІ квартале) ожидают, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 40.00 грн/долл. США.
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По материалам:
Finance.ua
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