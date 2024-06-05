Минфин и Минэкономики сообщили, до какого года Украина нуждается в плане внешнего финансирования — Finance.ua

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Минфин и Минэкономики сообщили, до какого года Украина нуждается в плане внешнего финансирования

Казна и Политика
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Минфин и Минэкономики сообщили, до какого года Украина нуждается в плане внешнего финансирования
Минфин и Минэкономики сообщили, до какого года Украина нуждается в плане внешнего финансирования
Партнерам Координационной платформы доноров и Украины для преодоления макроэкономических рисков и поддержания макроэкономической стабильности необходимо разработать долгосрочный, до 2027 года, план внешнего финансирования и поддержки в неденежной форме, таким видят первый приоритет экономической политики министерства экономики и финансов Украины.
«Хотя реформы, изложенные в Матрице реформ, необходимы, их самих по себе недостаточно для более быстрого экономического восстановления. Украина потребует помощи от партнеров для реализации дополнительных мер как в сфере реформ, так и в других сферах, чтобы реализовать свое видение», — указали Минэкономики и Минфин в совместно подготовленном Отчете о приоритетах экономической политики, направленной на обеспечение экономического роста.
Вторым приоритетом они назвали содействие более быстрому восстановлению путем устранения основных ограничений — обеспечения противовоздушной обороны, удовлетворения энергетических потребностей, обеспечения стабильного и предсказуемого доступа к внешним рынкам, преодоления дефицита рабочей силы и восстановления критически важной логистики (SEAL+).
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По мнению Минэкономики и Минфина, необходимы меры по либерализации рынков, определенные по времени и объему, а также доступ к фондам ЕС.
«В целом логика переговоров о вступлении должна обеспечить, чтобы украинская экономика и общество испытывали ощутимые преимущества „на ходу“, еще до официального присоединения к Европейскому Союзу. Украина должна стремиться к быстрому и ускоренному процессу интеграции», — отмечается в отчете.
Как считают его авторы, третьим приоритетом является расширение потенциала роста путем дополнения необходимых структурных реформ обязательствами партнеров по инвестициям и передаче технологий, способствующих повышению производительности и накоплению капитала, с конкретными сроками и объемами, определенными во времени.
Минэкономики и Минфин отметили, что План Украины в рамках Ukraine Facility является хорошим примером такого подхода, когда выполнение реформ и инвестиционных индикаторов Плана стимулирует как внешнюю бюджетную поддержку, так и приток финансирования и инвестиций для частного сектора.
«Дополнение таких мер фактическим притоком внешнего финансирования и передачей технологий через партнерства и совместные предприятия между Украиной, ЕС и странами G7 значительно улучшит производительность экономики», — говорится в отчете.
Его авторы напомнили, что приоритетными областями развития, как отмечено в Плане Украины и на заседаниях Координационной платформы доноров, является энергетика, транспорт, агропромышленный комплекс, критические материалы, цифровая трансформация.
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В то же время отмечается, что хотя внешние доноры и дальше будут оставаться важным источником финансирования, существует потребность в большей самостоятельности в формировании налоговых и неналоговых поступлений для обеспечения финансирования бюджета, учитывая постоянные высокие потребности, связанные с обороной.
«Мы начали подготовку Бюджетной декларации на 2025−27 годы, которая будет основой для подготовки бюджета на 2025 год. Мы обязуемся привлечь дополнительные доходы для удовлетворения дальнейших потребностей, связанных с обороной, и внедрять реформы, повышающие эффективность необоронительных расходов», включая те, которые усиливают эффективность системы социальной защиты, повышают действенность системы образования и смягчают фискальные риски в пенсионной системе", — отмечено в отчете.
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Его авторы декларируют, что Украина продолжит принимать меры по сокращению не облагаемых налогом видов деятельности в значительной теневой экономике, а также сосредотачиваться на мерах, направленных на увеличение поступлений в бюджет и уменьшение коррупционных угроз в сфере таможенного администрирования.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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