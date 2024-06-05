США готовы предоставить Украине $50 миллиардов кредита под прибыль росактивов: названо условие — Finance.ua

США готовы предоставить Украине $50 миллиардов кредита под прибыль росактивов: названо условие Сегодня 12:03 — Казна и Политика

США готовы предоставить Украине $50 миллиардов кредита под прибыль росактивов: названо условие

США готовы предоставить Украине кредит в $50 млрд, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить санкции против москвы на неопределенный срок.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Вашингтон требует, чтобы ЕС продлил санкции против российских государственных активов, которые истекают каждые шесть месяцев, до конца войны. Это необходимо для того, чтобы США не остались единственными ответственными за выплаты по кредитам, предоставленным Украине.

Однако любые изменения в санкционном режиме ЕС нуждаются в одобрении всех лидеров, включая ревностно защищающего свое право вето в отношении санкций Виктора Орбана. Предложение США изложено в обсуждении ЕС, подготовленном для виртуальной встречи министров финансов блока, где они обсудят, как собрать средства для Киева.

Вашингтон настаивает на достижении соглашения перед саммитом G7 в Италии на следующей неделе, где механизм финансирования за счет прибыли от замороженных активов, вероятно, станет центральным элементом поддержки Украины.

Основной вариант — это план США предоставить Украине ссуду, возможно, вместе с другими странами G7, примерно равную оценочным «сверхдоходам» от сотен миллиардов долларов замороженных российских активов, хранящихся на Западе. Дипломаты говорят, что это может быть до $50 млрд.

Справка Finance.ua:

Евросоюз принял использование прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Первый транш Киеву поступит в течение лета 2024;

по словам президента Украины Владимира Зеленского, уже в текущем году Украина может получить 1 миллиард 700 миллионов евро от доходов от замороженных российских активов;



Как писал FT, министры финансов стран Большой семерки поддержали идею предоставления кредита Украине под гарантии доходов от замороженных российских активов, чтобы обеспечить финансирование Киева после 2024 года.



Економічна Правда По материалам:

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