Минобороны сообщило, представителей каких профессий больше всего не хватает на фронте — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минобороны сообщило, представителей каких профессий больше всего не хватает на фронте

Личные финансы
61
Минобороны сообщило, представителей каких профессий больше всего не хватает на фронте
Минобороны сообщило, представителей каких профессий больше всего не хватает на фронте
На фронте есть большая потребность в военных медиках, и для их набора через рекрутинговые центры предусмотрена отдельная программа, позволяющая лицам с медицинским образованием быстро стать военными врачами с офицерскими званиями.
Об этом сообщил уполномоченный представитель министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец в комментарии УНН.
Читайте также
«Потребность большая, отдельная программа для них предусмотрена. Цель какая: если человек имеет медицинское образование, то предусмотрены определенные механизмы, это доведено до всех рекрутеров, что если ты медик, то в первую очередь тебе предлагается и у тебя все шансы попасть на должность, которая предусматривает медицинские знания, то есть быть медиком, но уже военным», — говорится в сообщении.
По словам представителя Минобороны, для тех, кто имеет высшее образование, предусмотрен достаточно ускоренный и простой процесс для того, чтобы стать офицером.
Читайте также
«Для тех, кто имеет высшее образование, еще предусмотрен достаточно ускоренный и простой процесс сочетания онлайн-офлайн, чтобы ты еще стал офицером. То есть гражданский человек с высшим медицинским образованием — врач фактически может быстро в течение полутора месяцев стать офицером, врачом военным с совершенно другими полномочиями и функциональными обязанностями, но он так же будет врачом, лечить людей, но уже военных», — рассказал Бежевец.
Бежевец объяснил, что сложилось так, что в последние годы очень многие медицинские работники не имели военной кафедры и соответственно не имеют звания. Соответственно они не могут занимать должности врачебные, и максимально, что им «светит» — это санитар-стрелок, но все изменилось, и сейчас можно получить очень упрощенно звание.

Справка Finance.ua:

  • Министерство обороны запустило проект по рекрутингу операторов беспилотников. Набор граждан, желающих служить операторами БПЛА, пройдет через Центры рекрутинга украинской армии;
  • во время военного положения военнослужащие могут покинуть военную службу только при определенных обстоятельствах. Специалисты Бесплатной юридической помощи сгруппировали перечень семейных обстоятельств и других уважительных причин для увольнения с военной службы лиц, проходящих военную службу по призыву или контракту;
  • Минобороны ищет специалистов по VR и AR, чтобы создавать симуляторы для обучения военных.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.