Минобороны сообщило, представителей каких профессий больше всего не хватает на фронте — Finance.ua

Минобороны сообщило, представителей каких профессий больше всего не хватает на фронте Сегодня 14:03 — Личные финансы

Минобороны сообщило, представителей каких профессий больше всего не хватает на фронте

На фронте есть большая потребность в военных медиках, и для их набора через рекрутинговые центры предусмотрена отдельная программа, позволяющая лицам с медицинским образованием быстро стать военными врачами с офицерскими званиями.

Об этом сообщил уполномоченный представитель министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец в комментарии УНН.

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«Потребность большая, отдельная программа для них предусмотрена. Цель какая: если человек имеет медицинское образование, то предусмотрены определенные механизмы, это доведено до всех рекрутеров, что если ты медик, то в первую очередь тебе предлагается и у тебя все шансы попасть на должность, которая предусматривает медицинские знания, то есть быть медиком, но уже военным», — говорится в сообщении.

По словам представителя Минобороны, для тех, кто имеет высшее образование, предусмотрен достаточно ускоренный и простой процесс для того, чтобы стать офицером.

«Для тех, кто имеет высшее образование, еще предусмотрен достаточно ускоренный и простой процесс сочетания онлайн-офлайн, чтобы ты еще стал офицером. То есть гражданский человек с высшим медицинским образованием — врач фактически может быстро в течение полутора месяцев стать офицером, врачом военным с совершенно другими полномочиями и функциональными обязанностями, но он так же будет врачом, лечить людей, но уже военных», — рассказал Бежевец.

Бежевец объяснил, что сложилось так, что в последние годы очень многие медицинские работники не имели военной кафедры и соответственно не имеют звания. Соответственно они не могут занимать должности врачебные, и максимально, что им «светит» — это санитар-стрелок, но все изменилось, и сейчас можно получить очень упрощенно звание.

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УНН По материалам:

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