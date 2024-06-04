Около половины ветеранов планируют сменить профессию по возвращении с фронта — Finance.ua

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Около половины ветеранов планируют сменить профессию по возвращении с фронта

Личные финансы
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Около половины ветеранов планируют сменить профессию по возвращении с фронта
Около половины ветеранов планируют сменить профессию по возвращении с фронта
Около 40−50% ветеранов по возвращении с фронта планируют осваивать новую профессию.
Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в эфире телемарафона «Единые новости», пишет пресс-служба Конфедерации работодателей Украины.
«По возвращении ветерана с фронта будет переход не от войны к отдыху, а от войны к работе после короткого отдыха. Переход от войны к мирной жизни будет достаточно сложным, поэтому ветеранам важно пройти профессиональную ориентацию, показать, какие возможности рынка труда — это важная задача на несколько лет», — рассказал Мирошниченко.
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Он отметил, что вызов, с которым столкнулась Украина, не представал ни перед одним государством за последние 70−80 лет.
Исследования показывают, что средний возраст мобилизованных — 40−45 лет.
«Это люди, которые имеют образование, семью, овладели профессией или даже несколькими, увидели войну, смерть собратьев, и по возвращении в мирную жизнь должны понять, чем заниматься дальше. Поэтому важна профессиональная ориентация ветеранов.
Государство и бизнес должны помочь ветеранам определить свой будущий путь и поддержать их через бесплатные курсы и финансовые инструменты. Будет не один миллион ветеранов, поэтому вопрос их интеграции на рынок труда будет актуален следующие несколько лет", — отметил Мирошниченко.
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По словам президента Конфедерации работодателей Украины, для работодателей актуален вопрос их подготовки к общению с ветеранами.
«Как задать ветерану вопрос, как сделать замечание или дать рекомендацию, предложить помощь, чтобы не оскорбить ветерана? Нужен ли какой-нибудь наставник? Это те вопросы, с которыми в Конфедерацию работодателей Украины обращаются HR-директора компаний. Нужно готовить к рынку труда и ветеранов, и работодателей», — отметил Мирошниченко.

Справка Finance.ua:

  • согласно опросу Украинского ветеранского фонда, 16,6% опрошенных защитников и защитниц заявили, что не вернутся на старую работу, еще 32% затрудняются и 51% планируют возвращаться на предыдущую работу;
  • однако не стоит забывать, что защитники, которые возвращаются в гражданскую жизнь и устраиваются на работу, имеют перечень льгот, закрепленных законодательно. Какие именно гарантии могут получить ветераны — читайте здесь;
  • Министерство цифровой трансформации планирует добавить удостоверение ветерана в приложение «Дія». В мае 2024 года был запущен бета-тест для проверки работы новой функции.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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