Громады и ветеранские организации могут получить до 15 тыс. евро по грантовой программе: как принять участие — Finance.ua

Громады и ветеранские организации могут получить до 15 тыс. евро по грантовой программе: как принять участие Сегодня 06:13 — Казна и Политика

Громады и ветеранские организации могут получить до 15 тыс. евро по грантовой программе: как принять участие

Громады и ветеранские организации могут принять участие в грантовой программе и получить до 15 тыс. евро.

Об этом сообщили на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Проект «Устойчивые и инклюзивные громады в Украине» реализует Международная организация по миграции (МОМ) при финансировании Министерства иностранных дел Японии.

Кто может принять участие в программе

1. Территориальные громады / отдельные объединения жителей в пределах села, поселка или города с территорий, подконтрольных Правительству Украины, во всех областях, где ситуация с безопасностью позволяет проводить мероприятия.

Больше подробностей — по ссылке

2. Коммунальные и государственные учреждения, общественные организации, оказывающие поддержку ветеранам, членам их семей, членам семей погибших и ветеранам с инвалидностью.

Диапазон поддержки включает:

физическую реабилитацию;

психологическую помощь;



помощь с поиском работы;



переквалификацию;



культурные, образовательные и другие социальные услуги.



Больше подробностей — по ссылке

Что получают победители конкурса

Отмечается, что выберут 10 громад и 10 организаций, определенных победителями конкурса.

Они получат:

финансовую поддержку до 15 тысяч евро на реализацию собственных инициатив;

необходимые знания и обучающие курсы для персонала, которые помогут реализовать запланированные мероприятия;



поддержку со стороны специалистов МОМ в ходе организации мероприятий.



Подать заявку на участие можно по электронному адресу: IOMVeteranProject@iom.int

Дедлайн — 10 мая 2024 года включительно. — 10 мая 2024 года включительно.

«Проект имеет целью сплотить украинское общество и усилить устойчивость местных громад путем содействия реинтеграции ветеранов», — говорится в сообщении.

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НВ По материалам:

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