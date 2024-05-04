Громады и ветеранские организации могут получить до 15 тыс. евро по грантовой программе: как принять участие — Finance.ua

Громады и ветеранские организации могут получить до 15 тыс. евро по грантовой программе: как принять участие
Громады и ветеранские организации могут принять участие в грантовой программе и получить до 15 тыс. евро.
Об этом сообщили на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Проект «Устойчивые и инклюзивные громады в Украине» реализует Международная организация по миграции (МОМ) при финансировании Министерства иностранных дел Японии.
Кто может принять участие в программе
1. Территориальные громады / отдельные объединения жителей в пределах села, поселка или города с территорий, подконтрольных Правительству Украины, во всех областях, где ситуация с безопасностью позволяет проводить мероприятия.
Больше подробностей — по ссылке.
2. Коммунальные и государственные учреждения, общественные организации, оказывающие поддержку ветеранам, членам их семей, членам семей погибших и ветеранам с инвалидностью.
Диапазон поддержки включает:
- физическую реабилитацию;
- психологическую помощь;
- помощь с поиском работы;
- переквалификацию;
- культурные, образовательные и другие социальные услуги.
Больше подробностей — по ссылке.
Что получают победители конкурса
Отмечается, что выберут 10 громад и 10 организаций, определенных победителями конкурса.
Они получат:
- финансовую поддержку до 15 тысяч евро на реализацию собственных инициатив;
- необходимые знания и обучающие курсы для персонала, которые помогут реализовать запланированные мероприятия;
- поддержку со стороны специалистов МОМ в ходе организации мероприятий.
Подать заявку на участие можно по электронному адресу: IOMVeteranProject@iom.int
«Проект имеет целью сплотить украинское общество и усилить устойчивость местных громад путем содействия реинтеграции ветеранов», — говорится в сообщении.
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