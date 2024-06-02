В Украине запускают новую грантовую программу для ветеранов: сколько можно получить на развитие бизнеса — Finance.ua

В Украине запускают новую грантовую программу для ветеранов: сколько можно получить на развитие бизнеса Сегодня 10:11 — Личные финансы

В Украине запускают новую грантовую программу для ветеранов: сколько можно получить на развитие бизнеса

Ветераны и их семьи могут присоединиться к новой образовательно-грантовой программе и получить 100 тысяч гривен на развитие бизнеса.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В сообщении указано, что в Украине стартует национальная образовательно-грантовая программа «Траектория» для ветеранов и второго супруга.

Цель программы — предоставить начинающим предпринимателям базовые знания, практические советы и финансовую поддержку для начала и развития собственного дела.

По результатам обучения и представленных бизнес-проектов, 50 участников получат на конкурсной основе по 100 000 гривен финансовой поддержки на собственное дело.

Кто может принять участие

Участие в программе могут принять:

ветераны (лица, имеющие статус УБД);

второй из супругов (официальный супруг ветеранов или военных, в т. ч. погибших, пропавших без вести и пленных).

При отборе заявок приоритет будет предоставляться бизнесам, занимающимся производством кухонного инвентаря, металла для кухни, текстиля, полотенец, одежды, аксессуаров, игрушек, пластика и швейных предприятий.

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Обучение будет проходить в онлайн-формате и будет содержать теоретическую и практическую части:

Теоретический этап предполагает участие в вебинаре по разработке бизнес-плана, лекции от ветеранов-предпринимателей и занятия с психологом;

предполагает участие в вебинаре по разработке бизнес-плана, лекции от ветеранов-предпринимателей и занятия с психологом; на практическом этапе будущие предприниматели будут составлять бизнес-план и получат индивидуальные консультации экспертов.

Узнать больше о проекте и подать заявку на участие можно по ссылке

Дедлайн подачи заявки — 16 июня 2024 года.

Напомним, для военнослужащих государством предусмотрен ряд льгот. В частности, во время службы/участия в боях они освобождаются от уплаты процентных ставок за пользование кредитными средствами.

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Военные не платят штрафы, пени и другие штрафные санкции за несвоевременные платежи по кредитным договорам перед банками, предприятиями, организациями и т. д.

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