В Украине запускают новую грантовую программу для ветеранов: сколько можно получить на развитие бизнеса — Finance.ua

В Украине запускают новую грантовую программу для ветеранов: сколько можно получить на развитие бизнеса
Ветераны и их семьи могут присоединиться к новой образовательно-грантовой программе и получить 100 тысяч гривен на развитие бизнеса.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В сообщении указано, что в Украине стартует национальная образовательно-грантовая программа «Траектория» для ветеранов и второго супруга.
Цель программы — предоставить начинающим предпринимателям базовые знания, практические советы и финансовую поддержку для начала и развития собственного дела.
По результатам обучения и представленных бизнес-проектов, 50 участников получат на конкурсной основе по 100 000 гривен финансовой поддержки на собственное дело.
Кто может принять участие
Участие в программе могут принять:
- ветераны (лица, имеющие статус УБД);
- второй из супругов (официальный супруг ветеранов или военных,
в т. ч.погибших, пропавших без вести и пленных).
При отборе заявок приоритет будет предоставляться бизнесам, занимающимся производством кухонного инвентаря, металла для кухни, текстиля, полотенец, одежды, аксессуаров, игрушек, пластика и швейных предприятий.
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Обучение будет проходить в онлайн-формате и будет содержать теоретическую и практическую части:
- Теоретический этап предполагает участие в вебинаре по разработке бизнес-плана, лекции от ветеранов-предпринимателей и занятия с психологом;
- на практическом этапе будущие предприниматели будут составлять бизнес-план и получат индивидуальные консультации экспертов.
Узнать больше о проекте и подать заявку на участие можно по ссылке.
Дедлайн подачи заявки — 16 июня 2024 года.
Напомним, для военнослужащих государством предусмотрен ряд льгот. В частности, во время службы/участия в боях они освобождаются от уплаты процентных ставок за пользование кредитными средствами.
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и т. д.
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