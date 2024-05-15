В Украине заработает грантовая система оплаты высшего образования: на какую сумму могут претендовать абитуриенты — Finance.ua

В Украине заработает грантовая система оплаты высшего образования: на какую сумму могут претендовать абитуриенты
В этом году в Украине начнет действовать новшество для абитуриентов — гранты на высшее образование. Те, кто получит достаточные баллы на НМТ, смогут претендовать на деньги от государства, которые потратят на обучение на выбранной специальности в вузах.
Об этом рассказал глава Министерства образования Украины Оксен Лесовой в интервью hromadske.
На какую сумму грантов могут рассчитывать абитуриенты
По словам Лесового, гранты будут иметь определенную сумму: крупнейшая — 50 тысяч гривен, наименьшая — 15 тысяч.
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«Сумма будет зависеть, в частности, от результатов вступительного тестирования. А еще на нее будет влиять то, какую специальность абитуриент выберет. Мы предусмотрели инструмент коэффициента, каким грантом можно стимулировать поступающих выбирать дефицитную профессию», — сказал министр.
Лесовой уточнил: если, например, Минэнерго заказало недостаточно физиков-ядерщиков, то студент, который пойдет изучать ядерную физику, получит более высокий коэффициент. Так что он получит грант на сумму 60, а не 50 тысяч гривен.
Как будут формировать госзаказ
Лесовой отметил, что госзаказ — это интерес государства. К примеру, МОН хочет видеть в вузах 10 тысяч будущих учителей, Минздрав — 10 тысяч врачей, а Минэнергетики — 10 тысяч инженеров. Все зависит от того, сколько и каких специалистов требуется.
Национальная академия наук хочет, например, 10 физиков-ядерщиков, 10 философов и 10 историков.
«Гуманитарная сфера, отрасли экономики и социальная сфера тоже понимают, сколько им нужно специалистов. И государство делает этот заказ. А далее уже интерес гражданина», — рассказал глава МОН.
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