Могут ли мобилизовать студента во время академотпуска: разъяснение юриста — Finance.ua
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Могут ли мобилизовать студента во время академотпуска: разъяснение юриста

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Могут ли мобилизовать студента во время академотпуска: разъяснение юриста
Могут ли мобилизовать студента во время академотпуска: разъяснение юриста
Юрист Дмитрий Дончак объяснил, могут ли военнообязанного студента призвать на защиту нашего государства во время академотпуска. В то же время, законом не предусмотрено ограничение права на отсрочку от мобилизации для студентов.

Теряют ли право на отсрочку во время академотпуска

Для получения отсрочки необходимо, чтобы уровень образования, получаемого студентом, был выше ранее полученного уровня образования (кроме аспирантов, получающих уровень образования за средства физических или юридических лиц на условиях контракта).
Юрист отметил, что Министерство образования и науки Украины считает, что на человека, получившего академический отпуск, не распространяется действие соответствующей нормы, поскольку на время академического отпуска человек не учится. Выходит, что военнообязанного могут мобилизовать во время академического отпуска.
Мое личное мнение, что поскольку академический отпуск не является отчислением, то человек продолжает оставаться студентом, и в отношении него действуют нормы статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а значит, такое лицо не подлежит мобилизации. Но это только мое мнение, — сказал Дончак.
В то же время юрист подчеркнул, что в подобной ситуации работники ТЦК будут полагаться в первую очередь на мнение МОН.

В Раде объяснили, как будет происходить изъятие авто для ВСУ

  • По новому закону о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, предусмотрены обновленные правила изъятия транспорта в пользу ВСУ. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказал, что исключения не будут носить хаотический характер.
  • Он говорит, что будет постановление Кабинета Министров, которое будет определять, что это будет делать суд только на добровольной основе. По его словам, не может быть такого, что ТЦК останавливает и говорит: «О, у тебя два джипа, мы один забираем». Такого ни сейчас не может быть, ни с принятием нового закона также этого не будет.
  • Кроме того, представитель Комитета добавил, что заместитель министра обороны Наталья Калмыкова пообещала, что документ будет принят в ближайшее время.
По материалам:
Телеканал 24
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