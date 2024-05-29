«Власна справа»: 4,1 тысячи победителей получат микрогранты на ₴1 миллиард — Finance.ua
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«Власна справа»: 4,1 тысячи победителей получат микрогранты на ₴1 миллиард

Личные финансы
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«Власна справа»: 4,1 тысячи победителей получат микрогранты на ₴1 миллиард
«Власна справа»: 4,1 тысячи победителей получат микрогранты на ₴1 миллиард
С начала года по программе «Власна справа» ее победителями уже стали 4,1 тысячи украинцев, которые получат 1 млрд на начало или развитие своего бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«₴1 миллиард микрогрантов от государства получат на старт или развитие бизнеса победители программы „Власна справа“. Их уже более 4 тысяч. 80% из них — предприниматели, которые взяли грант на развитие и масштабирование своего бизнеса, 20% - люди, которые начинают собственное дело при поддержке государства в виде микрогранта», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.
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Итого от старта программы в июле 2022 года победителями стали уже 17 тысяч украинцев, в бизнес которых государство инвестирует 4 миллиарда. Половину средств грантополучатели уже вернули, уплатив в бюджет 2 миллиарда налогов и сборов. Кроме того, при реализации своих бизнес-проектов они создадут 37 тысяч рабочих мест.

Кто получил гранты

Среди получателей микрогрантов девятой волны 56% женщин, 32% мужчин и 12% юридических лиц. Более 70% из них имеют высшее образование.
Больше всего грантополучателей из Львовской области (64 человека), Ровенской области (28 человек), Житомирской области (26 человек), Ивано-Франковской области (25 человек) и города Киева (26 человек).
Куда потратят деньги? Подавляющее большинство грантополучателей планируют потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.
Самые популярные сферы, в которых будут работать победители девятой волны: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 156 человек, временное размещение и организация питания — 53 человека и перерабатывающая промышленность — 52 человека.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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