Минэкономики запустило официальный сайт грантовой программы «Собственное дело» — Finance.ua

Минэкономики запустило официальный сайт грантовой программы «Собственное дело» Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Минэкономики запустило официальный сайт грантовой программы «Собственное дело»

Министерство экономики Украины запустило сайт о правительственной грантовой программе «Собственное дело».

Об этом идет речь на сайте министерства.

Теперь все возможности программы, условия и алгоритмы получения гранта, инструкции по заполнению бизнес-плана и текущие результаты программы собраны на отдельной лендинг-странице от Минэкономики по ссылке

По данным министерства, всего с момента запуска программы уже более 14 тыс. украинцев стали ее победителями и получили возможность начать или расширить свой бизнес.

Средства по программе «Собственное дело» можно потратить на приобретение оборудования, закупку сырья, аренду, услуги маркетинга и рекламы, коммерческой концессии, лизинга.

Государство инвестирует в развитие бизнеса через гранты 3,5 млрд грн.

«В этом году мы планируем выдать более 15 тыс. грантов на создание или развитие бизнеса, поэтому переходите по ссылке на сайте и подавайтесь», — подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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