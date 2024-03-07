Минэкономики запустило официальный сайт грантовой программы «Собственное дело» — Finance.ua

Минэкономики запустило официальный сайт грантовой программы «Собственное дело»
Министерство экономики Украины запустило сайт о правительственной грантовой программе «Собственное дело».
Об этом идет речь на сайте министерства.
Теперь все возможности программы, условия и алгоритмы получения гранта, инструкции по заполнению бизнес-плана и текущие результаты программы собраны на отдельной лендинг-странице от Минэкономики по ссылке.
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По данным министерства, всего с момента запуска программы уже более 14 тыс. украинцев стали ее победителями и получили возможность начать или расширить свой бизнес.
Средства по программе «Собственное дело» можно потратить на приобретение оборудования, закупку сырья, аренду, услуги маркетинга и рекламы, коммерческой концессии, лизинга.
Государство инвестирует в развитие бизнеса через гранты 3,5 млрд грн.
«В этом году мы планируем выдать более 15 тыс. грантов на создание или развитие бизнеса, поэтому переходите по ссылке на сайте и подавайтесь», — подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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