«Собственное дело»: Минэкономики сообщили, сколько ветеранов получат гранты на развитие бизнеса — Finance.ua
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«Собственное дело»: Минэкономики сообщили, сколько ветеранов получат гранты на развитие бизнеса

Личные финансы
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От старта грантовой программы «Собственное дело» уже победили 292 ветерана и члена семей участников боевых действий. Они получат гранты на 123 млн грн на развитие собственного бизнеса.
Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.
«32 ветерана и их супруги признаны победителями первой в этом году волны ветеранского компонента программы „Собственное дело“. Они получат от государства 14 млн грн на начало или расширение своего бизнеса. С начала действия этого направления программы положительное решение о предоставлении гранта получили 292 ветерана и члены их семей», — отметила Татьяна Бережная.
«Собственное дело»: Минэкономики сообщили, сколько ветеранов получат гранты на развитие бизнеса
По ее словам, наиболее востребованы среди них гранты до 500 тыс. грн — половина получателей запросила именно такие суммы при подаче грантовой заявки. В целом государство инвестирует в развитие бизнеса ветеранов уже 123 млн грн.
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Среди 32 победителей первой в 2024 году волны подачи заявлений на гранты 19 участников боевых действий и 13 членов семей ветеранов. 1 победитель получил грант размером до ₴1 миллиона, 22 — до 500 тыс. грн, девять — до 250 тыс. грн.
По материалам:
Finance.ua
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