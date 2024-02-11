«Собственное дело»: Минэкономики сообщили, сколько ветеранов получат гранты на развитие бизнеса — Finance.ua

«Собственное дело»: Минэкономики сообщили, сколько ветеранов получат гранты на развитие бизнеса Сегодня 05:07 — Личные финансы

От старта грантовой программы «Собственное дело» уже победили 292 ветерана и члена семей участников боевых действий. Они получат гранты на 123 млн грн на развитие собственного бизнеса.

Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

«32 ветерана и их супруги признаны победителями первой в этом году волны ветеранского компонента программы „Собственное дело“. Они получат от государства 14 млн грн на начало или расширение своего бизнеса. С начала действия этого направления программы положительное решение о предоставлении гранта получили 292 ветерана и члены их семей», — отметила Татьяна Бережная.

По ее словам, наиболее востребованы среди них гранты до 500 тыс. грн — половина получателей запросила именно такие суммы при подаче грантовой заявки. В целом государство инвестирует в развитие бизнеса ветеранов уже 123 млн грн.

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Среди 32 победителей первой в 2024 году волны подачи заявлений на гранты 19 участников боевых действий и 13 членов семей ветеранов. 1 победитель получил грант размером до ₴1 миллиона, 22 — до 500 тыс. грн, девять — до 250 тыс. грн.

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