Коли військовослужбовці мають право звільнитися — Finance.ua

Коли військовослужбовці мають право звільнитися Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Коли військовослужбовці мають право звільнитися

Під час воєнного стану військовослужбовці можуть полишити військову службу лише за певних обставин.

сімейних обставин та інших поважних причин для звільнення з військової служби осіб, які проходять військову службу за призовом чи контрактом. Фахівці Безоплатної правничої допомоги згрупували перелікякі проходять військову службу за призовом чи контрактом.

Перелік сімейних обставин та інших поважних причин для звільнення з військової служби осіб, які проходять військову службу, зазначений у статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Отже, категорії військових, які можуть звільнитися зі служби:

вагітні — у зв’язку з вагітністю;

жінки у декретній відпустці;



жінка, якщо обоє з подружжя військові і мають дитину;



мати/батько, що утримують трьох дітей і регулярно платять аліменти;



мати/батько, що самостійно виховує дитину;



усиновлювачі дітей до 18 років;

Читайте також Які кредитні пільги передбачені для військовослужбовців

самостійно виховують дитину з інвалідністю;

виховують важкохвору дитину;

доглядають дружину/чоловіка з інвалідністю І чи ІІ групи;

доглядають дружину/чоловіка з інвалідністю ІІІ групи з певними захворюваннями;

доглядають батьків (своїх чи дружини) з інвалідністю І чи ІІ групи;

доглядають родичів з І чи ІІ групою інвалідності, якщо немає інших членів сім'ї, які можуть це робити;

опікуни недієздатних осіб;

близькі родичі загиблих чи зниклих захисників; близькі родичі Героїв України посмертно.

Детальніше про кожну з категорій можна почитати за посиланням.

Довідка Finance.ua:

в Україні зарплати військових у червні не зміняться. Також вони зможуть отримувати доплати за перебування на передовій протягом 30 днів. Більше про зарплати військових у червні читайте тут;

мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця ЗСУ становить 20 100 гривень;



в Україні можуть з’явитися приватні військові компанії. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11 214, згідно з яким в Україні пропонують засновувати оборонні компанії. На думку авторів документу, це допоможе посилити захист територіальної цілісності України та розв’язати проблему працевлаштування колишніх військових після демобілізації.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.