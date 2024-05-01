В Україні можуть з’явитися приватні військові компанії — Finance.ua

В Україні можуть з’явитися приватні військові компанії Сьогодні 16:01 — Казна та Політика

В Україні можуть з’явитися приватні військові компанії

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11 214 , згідно з яким в Україні пропонують засновувати оборонні компанії. На думку авторів документу, це допоможе посилити захист територіальної цілісності України та розв’язати проблему працевлаштування колишніх військових після демобілізації.

У документі сказано, що такі компанії зможуть діяти за кордоном, але сплачувати податки у бюджет України. Водночас засновниками приватних оборонних компаній зможуть бути тільки резиденти України.

Автори законопроєкту називають низку причин для легалізації військових компаній:

збільшення кількості колишніх військових в Україні;

потреба у групах швидкого реагування з числа досвідчених учасників бойових дій;

потреба у додаткових надходженнях у бюджет;

збільшення кількості робочих місць в Україні;

соціальний фактор (відсутність роботи для чоловіків, поширення неліцензованої зброї, адаптація військових тощо).

Регулювати діяльність цих компаній буде Державна служба України у справах міжнародних оборонних компаній, яка буде підзвітною Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

Для чого це необхідно

На думку народних депутатів, військові компанії можуть надавати різноманітні оборонні послуги як приватним особам, так і міжнародним інвесторам, що може підвищити рівень безпеки та сприяти ефективному функціонуванню іноземних підприємств.

Оборонні компанії зможуть надавати такі послуги, як навчання, тактична підготовка, розвідка, конвоювання, забезпечення безпеки фізичних і юридичних осіб, охорона майна та виконання інших завдань.

Народні депутати також вказують, що після демобілізації військові матимуть необліковану зброю, а також можуть зіткнутися зі складнощами в пошуку роботи. Щоб уникнути цього, а також щоб задовольнити потребу держави у швидких групах реагування для захисту територіальної цілісності, і пропонують створити приватні військові компанії.

Метою законопроєкту зазначається посилення захисту територіальної цілісності та державного суверенітету України, зовнішньої та внутрішньої безпеки України; визначення правового статусу міжнародних оборонних компаній та забезпечення державного контролю за здійсненням їхньої діяльності.

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У центрах рекрутингу до Сил оборони, які відкриваються в Україні, повістки вручати не будуть . До середини червня в Україні планується запустити роботу близько 30 центрів рекрутингу української армії.

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