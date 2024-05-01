У ВР розповіли, як зростуть штрафи за порушення правил військового обліку — Finance.ua

У ВР розповіли, як зростуть штрафи за порушення правил військового обліку Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

У ВР розповіли, як зростуть штрафи за порушення правил військового обліку

Представники трьох різних парламентських фракцій розповіли, наскільки можуть зрости штрафи за порушення правил військового обліку для громадян України.

Свою думку в ефірі телемарафону висловили члени Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, народні депутати Андрій Осадчук та Олександр Бакумов, а також перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Іван Крулько.

Осадчук зазначив, що 18 травня набуває чинності змінене законодавство про мобілізацію, але воно не містить штрафів. Наразі йдеться про сателітний законопроект № 10 379, який був поданий 25 грудня 2023 року і фактично тільки зараз пройшов підкомітет.

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За його словами, невдовзі має відбутися засідання Комітету, який, скоріш за все, підтримає цю законодавчу ініціативу Кабінету міністрів. Не раніше ніж за тиждень Верховна Рада зможе перейти до голосування у другому читанні. Наразі збільшення штрафів ще не відбулося.

На думку Осадчука, «драматичне» підвищення штрафів навряд чи покращить рівень мобілізації в Україні.

«Важливо, що ті побажання Кабміну, які були станом на грудень минулого року, ми зменшили, напевно, вчетверо. Головне, що ми взагалі прибрали кримінальну відповідальність за відмову проходження ВЛК. Тому зміни щодо штрафів будуть, але вони будуть не такі жорсткі, як планував Кабмін», — підкреслив депутат.

Більш детально про можливі суми штрафів розповів голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Бакумов. За його словами, профільний комітет максимально лібералізував законопроект, а штрафи фактично знижені в рази.

«Якщо порівняти, то уряд пропонував накладати адміністративне стягнення на громадян України в розмірі від 153 тисячі грн. до 204 тис. грн. В проекті, який підготував підкомітет і буде рекомендувати Комітету, максимальний розмір адміністративного стягнення за адміністративне правопорушення, яке вчинено в особливий період — в період воєнного стану, буде складати 17 000 грн — 25 500 грн», — акцентував він.

Бакумов зазначив, що виключені будь-які зміни до Кримінального кодексу і кримінальна відповідальність за непроходження ВЛК, яку пропонував уряд. Також прибрали можливість адміністративного арешту в зв’язку з ухиленням, зокрема, спеціальний адміністративний арешт, який пов’язаний з порушенням правил відповідного військового обліку чи мобілізаційних правил.

«Ми зробили Комітетську примітку, якщо держава може в автоматизованих системах знайти дані про особу, наприклад, про її видані закордонні паспорти, її виїзд за кордон, її місто реєстрації. Тобто те, що має право і можливість держава знати. Якщо такі дані не повідомив громадянин, то це не є складом адміністративного правопорушення. Це дуже суттєво. Таким чином те, що держава не знає, треба повідомити, де перебуваєте, які засоби зв’язку. Але те, що знає з відповідних реєстрів, повідомляти не потрібно», — підкреслив він.

Бакумов вважає, що військовий облік потрібен державі для того, щоб побачити загальну картину, з чого складається резерв.

В свою чергу Крулько зауважив, що підвищення штрафів не вплине на мотивацію тих громадян, які ховаються від ТЦК.

«Переконаний, що штраф який зараз існує від 510 грн до 5100 грн, що стосується якраз порушень щодо даних по мобілізації, якщо його збільшити кратно, то це не призведе до того, що ті, хто ухиляються від військової служби, одразу побіжать до військомату. Не це вирішує питання міцного війська», — акцентував він.

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На думку депутата, потрібні засоби мотивації громадян, а силою тягнуть до ТЦК невмотивованих людей, які не будуть здатні виконувати свою роботу.

«Про це говорять командири бригад і батальйонів. Мені здається, що парламентарям, а особливо уряду, як виконавчій гілці влади, треба думати над системою мотивації, щоб люди знову захотіли прийти і захистити свою країну від ворога — це спрацює. Штрафи не спрацюють. Це тільки призведе ще до більшої кількості ухилянтів та збільшення кількості спроб виїхати за кордон нелегально», — підкреслив Крулько.

УНІАН За матеріалами:

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