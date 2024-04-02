Хто зобов’язаний з’явитися без повістки до ТЦК з 1 квітня — Finance.ua

Хто зобов’язаний з’явитися без повістки до ТЦК з 1 квітня Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Хто зобов’язаний з’явитися без повістки до ТЦК з 1 квітня

З січня 2023 року діє Положення КМУ № 1487, яким затверджено Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Порядок передбачає обов’язки щодо того, коли та кому необхідно приходити до ТЦК та СП.

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Випадки, коли громадяни повинні з’явитися до ТЦК та СП без вручення повісткинаведені нижче.

Хто має прибути в ТЦК без повістки з 1 квітня:

всі військовозобов'язані й резервісти, які не оновлювали дані понад 5 років;

всі військовозобов'язані та резервісти, яким необхідно повідомити про зміну персональних даних, зазначених у ст. 7 ЗУ «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів» (в семиденний строк);

всі ВПО від 18 до 60 років, які не стали на військовий облік;

на військовий облік; чоловіки для отримання дозволу на зміну місця проживання ― в іншій адміністративній одиниці України (правило діє під час воєнного стану);

місця проживання ― в іншій адміністративній одиниці України (правило діє під час воєнного стану); чоловіки для зняття з військового обліку у разі виїзду за кордон на строк понад 3 місяці.

всі чоловіки від 18 до 60 років, які змінили місце проживання й не стали на облік (в семиденний строк для взяття на військовий облік після прибуття на нове місце проживання);

чоловіки від 18 до 60 років, яких мали зарахувати в запас, але вони не стали на військовий облік;

чоловіки, які втратили військово-обліковий документ;

всі жінки з медичною спеціальністю або професією з 18 до 60 років;

з медичною спеціальністю або професією з 18 до 60 років; всі військовозобов'язані жінки від 18 до 60 років, які отримали військове звання і проходять військову службу в запасі ― якщо не оновлювали дані про себе;

дані про себе; чоловіки з 17 до 27 років, які не стали на військовий облік призовників.

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Також ійськовозобов'язані чоловіки повинні щороку до 1 жовтня подавати до ТЦК та СП документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу.

Нагадаємо, військовий облік ведеться з метою визначення наявних людських мобілізаційних ресурсів та їх накопичення для забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення особовим складом у мирний час та в особливий період.

Для забезпечення військового обліку громадян України використовується Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який призначений для збирання, зберігання, обробки та використання даних про призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Довідка Finance.ua:

Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, посилаючись на дані Міноборони та Мінфіну, повідомила, що мобілізація від 400 до 500 тис. військовозобов'язаних і додаткові потреби в закупівлі та модернізації військової техніки можуть потребувати збільшення видатків держбюджету-2024 на суму близько 700 млрд грн.



Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізацію. Водночас була підтримана норма щодо заборони чоловіку керувати транспортним засобом, якщо він «не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки тощо». Крім того, можливо, будуть підвищені існуючі штрафи за ухилення від мобілізації.



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