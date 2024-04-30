Працівники ТЦК знімають водіїв фур із міжнародних рейсів і мобілізують — асоціація — Finance.ua
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Працівники ТЦК знімають водіїв фур із міжнародних рейсів і мобілізують — асоціація

Казна та Політика
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Працівники ТЦК знімають водіїв фур із міжнародних рейсів і мобілізують — асоціація
Працівники ТЦК знімають водіїв фур із міжнародних рейсів і мобілізують — асоціація
Українські міжнародні перевізники скаржаться, що під час повернення в Україну з-за кордону співробітники ТЦК та СП знімають водіїв прямо з рейсів і силоміць забирають у центри комплектування.
Про це повідомляє Асоціація міжнародних автоперевізників (АсМАП), до якої звертаються постраждалі компанії.
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Декілька водіїв зняли в Закарпатській області на посту «Нижні Ворота». Їх зупиняють, перевіряють документи та пропонують поїхати до ТЦК. Якщо вони відмовляються, їх доставляють силоміць. Обіцяють, що перевірять документи та відпустять, але після проходження військово-лікарської комісії відправляють до навчального центру.
Звʼязок із такими водіями майже одразу зникає, тим часом автомобілі стоять на дорозі чи пункті пропуску, де їх залишили, доки інший водій їх не забере.
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«Хочу звернутися офіційно до міністра оборони, міністра інфраструктури — давайте сядемо за стіл, обговоримо всі проблеми і знайдемо шляхи розвʼязання цих проблем. Не можна на автомобільних магістралях вилучати водіїв, забирати їх, кидаючи вантаж та автомобіль на трасі… Людина має знати, виходячи в рейс, доїде вона додому чи не доїде», — сказав президент АсМАП Леонід Костюченко.
Реакції органів влади на це звернення наразі немає.
За матеріалами:
Економічна Правда
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