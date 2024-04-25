Чи з’являться ТЦК за кордоном та чи будуть вони вручати повістки: відповідь Міноборони — Finance.ua

Чи з’являться ТЦК за кордоном та чи будуть вони вручати повістки: відповідь Міноборони Сьогодні 16:15 — Особисті фінанси

Чи з’являться ТЦК за кордоном та чи будуть вони вручати повістки: відповідь Міноборони

Українські територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (ТЦК СП) за кордоном працювати не будуть.

Про це заявив в ефірі Радіо Свобода Дмитро Лазуткін — речник Міністерства оборони України.

«ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це (вручення повісток за кордоном. — Ред.) виглядає доволі нереальним», — сказав він.

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Речник Міноборони пояснює, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію в чоловіків призовного віку в Україні і за кордоном протягом 60 днів буде можливість оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет. На уточнювальне запитання, чи означає це, що чоловікам з-за кордону не потрібно повертатися в Україну, щоб оновити свої дані, Лазуткін відповів:

«Обов'язково їхати в Україну не треба, але якщо людина хоче захищати Батьківщину, хоче долучитися до Сил оборони, то, ясна річ, що варто приїжджати в Україну… Для тих, хто за кордоном, буде можливість зробити це (оновити військово-облікові дані. — Ред.) в консульських установах, а також через електронний кабінет».

Речник Міноборони каже, що зараз роблять все можливе, щоб електронний кабінет, через який можна оновити дані, запрацював у червні.

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«Зараз робиться все можливе для того, щоб така можливість була. На етапі активної розробки (електронний кабінет. — Ред.). Я практично щодня спілкуюся з людьми, які займаються цим. Там дуже багато питань, і в тому числі, які стосуються технічних рішень, кібербезпеки. Процес йде, талановиті люди залучені до нього. Планується, що запрацює все червні (запрацює електронний кабінет. — Ред.), і можна буде завантажити туди інформацію про себе, буде підтягуватися туди інформація з державних реєстрів. Таким чином, сервіс стане більш зручним для більшої кількості громадян, які вже звикли жити з допомогою смартфона, ноутбука, планшета», — сказав Дмитро Лазуткін.

За його словами, проходження військово-лікарської комісії в електронному кабінеті не передбачене. Натомість впровадження електронного кабінету дозволить якісно здійснювати облік військовозобов'язаних.

«Електронний кабінет наразі не передбачає проходження ВЛК. Йдеться про оновлення даних передусім — зміни місця проживання, зміну сімейного стану, бронювання, резервування, і т.д.», — розповів Дмитро Лазуткін.

Напередодні уряд України заборонив пересилати закордонні паспорти і паспорти громадянина України за кордон. Відповідно до постанови уряду від 23 квітня чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати документи лише на території України.

Від 23 квітня МЗС України обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18−60 років за кордоном, включно з оформленням заявок на отримання закордонних паспортів та їхню видачу. Як пояснили в міністерстві, це пов’язано з ухваленням Верховною Радою закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.

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