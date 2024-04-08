ЄБА пропонує запровадити електронну комунікацію бізнесу з ТЦК — Finance.ua

ЄБА пропонує запровадити електронну комунікацію бізнесу з ТЦК Сьогодні 15:15

ЄБА пропонує запровадити електронну комунікацію бізнесу з ТЦК

Бізнес просить запровадити електронну комунікацію між ТЦК та підприємцями.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

«Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації відмічають складність процесу, відсутність чітких процедур, необхідність фізичного відвідування ТЦК та СП, обмежену кількість прийомних годин, черги, відсутність чіткого переліку та адрес ТЦК та СП, відсутність зворотного зв’язку щодо деяких запитів, тощо. Більше того, всі ми можемо спостерігати „рейди“ деякими містами країни відповідних представників Центрів — про причини, правила проведення яких, тощо також би було доречно прокомунікувати або все ж обирати більш цивілізовані підходи в роботі», — сказано в повідомленні.

Все вище зазначене, в сукупності, часто значно ускладнює продуктивну комунікацію та процес виконання бізнесами своїх зобов’язань.

«Більше того, це негативно впливає і на якість ведення військового обліку, створює додаткове адміністративне навантаження для бізнесу та є важливим фактором у прийнятті рішень щодо розширення бізнесу та збільшення інвестицій в економіку», — зазначили в ЄБА.

Що пропонує бізнес

Бізнес просить міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова та міністра оборони України Рустема Умерова звернути увагу на цю ситуацію та вжити відповідних заходів.

Спільнота ЕВА пропонує ініціювати запровадження процедури електронної комунікації бізнесу з ТЦК та СП в частині ведення військового обліку, зокрема, надання роботодавцем інформації щодо зміни у статусі військовозобов'язаних та звірки списків військовозобов'язаних.

Крім того:

передбачити публікацію офіційних електронних адрес ТЦК та СП для комунікації з бізнесом та можливість надання підприємством необхідних відомостей засобами електронної комунікації;

встановити чіткі строки для ТЦК та СП щодо обробки запитів та надання відповідей, а також надання часу підприємству на усунення зауважень тощо;

запровадити необхідність для ТЦК та СП надавати відповіді підприємству з роз’ясненням проблем та недоліків, які були виявлені у ході звірки списків тощо.

Нагадаємо, у Верховній Раді України прогнозують , що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зможуть отримати дані про чоловіків віком від 17−60 років, які вказуються у різних державних реєстрах, вже за кілька місяців.

2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку військовослужбовців з 27 до 25 років. Верховна Рада схвалила закон у травні 2023 р., а чинності він набуває 3 квітня 2024 року.

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