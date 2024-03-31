Чи потрібно сплачувати штраф за неявку до ТЦК, якщо повістку вкинули в поштову скриньку: роз’яснення юриста — Finance.ua

Чи потрібно сплачувати штраф за неявку до ТЦК, якщо повістку вкинули в поштову скриньку: роз’яснення юриста Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Чи потрібно сплачувати штраф за неявку до ТЦК, якщо повістку вкинули в поштову скриньку: роз’яснення юриста, Фото: gazetadp

В Україні військовозобов'язаних громадян можуть інформувати про необхідність звернутися до ТЦК через повістки у поштових скриньках. За неявку за повісткою передбачена відповідальність.

Про те, як дізнатися, чи виписали штраф у такій ситуації та чи треба його сплачувати, у коментарі РБК-Україна пояснила юрист юридичної фірми GRACERS Анастасія Цибулько.

Як дізнатися, чи виписали штраф

За її словами, чи виписали штраф за неявку за повісткою, якщо її вкинули до поштової скриньки, можна лише при перевірці, чи відкрите виконавче провадження у Реєстрі виконавчих проваджень.

Також людина може перевірити, чи відкрито щодо неї виконавче провадження, за допомогою «Дії».

«Зазвичай за ігнорування повістки керівник ТЦК та СП може притягти особу до адміністративної відповідальності за ст. 210−1 КУпАП. Ця стаття містить покарання за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За порушення цієї статті на особу може бути покладений обов’язок сплатити штраф», — звертає увагу Анастасія Цибулько.

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Яку суму штрафу можна отримати

Якщо правопорушення вчинено вперше, то розміри штрафів такі:

на громадян — від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн);

на посадових осіб — від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3400 грн до 5100 грн).

Однак якщо ситуація повторюється, сума змінюється:

на громадян — від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3400 грн до 5100 грн).

на посадових осіб — від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (5100 грн до 8500 грн).

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Чи потрібно сплачувати такий штраф

Анастасія Цибулько зауважує, що вкладати повістку у поштовий ящик — незаконно відповідно до чинного законодавства.

«Згідно з постановою Верховного Суду від 14 грудня 2021 року, належно врученою є лише повістка, яка вручена особисто військовозобов'язаному і він поставив підпис про її отримання. Вручення повістки через пошту не може бути особистим, і до того ж особа не має реальної можливості поставити підпис про її отримання», — пояснює експерт.

Вона наголосила, що якщо людина сплачує цей штраф — це означає, що вона визнає свою провину у вчиненні цього правопорушення, хоча незаконні дії вчинили саме ТЦК та СП.

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«Якщо така ситуація знову повториться, то людині випишуть ще більший штраф за повторне вчинення правопорушення. Більш того, Національній поліції України буде надане право здійснити щодо такої особи адміністративне затримання за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», -попереджає юрист.

Фахівець додає, щоб уникнути цих наслідків, не варто оплачувати такий штраф.

«Його варто оскаржувати в судовому порядку. Для подання оскарження постанови ТЦК та СП про накладання адміністративного стягнення надається строк 10 днів. Однак очевидно, що коли вам вручили повістку шляхом направлення на поштову скриньку, то даний строк вже давно сплив. У такому разі вам варто подати до суду заяву про поновлення строку на оскарження постанови», — рекомендує вона.

за ухилення від мобілізації, проте конкретна сума поки не визначена. Нагадаємо, уряд активно працює над розглядом правок до законопроєкту про мобілізацію. Запропоновані урядом поправки передбачають збільшення штрафівпроте конкретна сума поки не визначена.

Очікується, що штрафи можуть складати 100 тисяч гривень або більше.

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