Українців хочуть штрафувати за фальсифікацію пробігу авто — законопроєкт — Finance.ua
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Українців хочуть штрафувати за фальсифікацію пробігу авто — законопроєкт

Технології&Авто
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Українців хочуть штрафувати за фальсифікацію пробігу авто — законопроєкт
Українців хочуть штрафувати за фальсифікацію пробігу авто — законопроєкт
В Україні можуть ввести штрафи за фальсифікацію пробігу вживаних транспортних засобів. Про це свідчить зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт № 10 216.

Чому це потрібно?

Як йдеться у пояснювальній записці до документу, практика фальсифікації пробігу вживаного транспортного засобу при продажі є досить поширеною на сьогодні.
Тому, аби не допустити введення в оману покупців, пропонується встановити адміністративну відповідальність за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу з метою продажу третім особам, яку виявлено під час реєстрації (перереєстрації) ТЗ.

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Також пропонується визначити органом, який складатиме протоколи про адміністративні правопорушення, Національну поліцію України.

Які штрафи пропонують встановити

Фальсифікація пробігу вживаного транспортного засобу з метою продажу третім особам, яке виявлене під час реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу — тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500−17 000 грн).
За повторне порушення каратимуть накладенням штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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