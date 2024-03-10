За що та чому підвищаться штрафи для роботодавців — Finance.ua

За що та чому підвищаться штрафи для роботодавців Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

За що та чому підвищаться штрафи для роботодавців

Згідно з українським законодавством, роботодавці повинні укладати трудові договори з працівниками та сплачувати за кожного з них податки. Якщо цього не притримуватися, можуть нарахувати штраф за незадекларовану працю, який у 2024 році зріс.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Луганській області.

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Як та чому збільшилася сума штрафу

В Україні зросли мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум. Це спричинило підвищення інших виплат і показників, включно зі штрафами. Щоб розрахувати точну суму покарання, беруть мінімальну зарплату. Цього року її підвищення відбудеться в два етапи, тому розміри штрафів збільшаться.

За кожного працівника без трудового договору роботодавець повинен буде заплатити у 10 кратному розмірі «мінімалки». Тобто, з 1 січня це 71 тисяча гривень, а вже у квітні сума штрафу збільшиться до 80 тис. гривень. Для ФОП-ів, які є платниками єдиного податку І-ІІІ груп, застосовується попередження.

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За що саме роботодавцю можуть виписати штрафи:

за працівника без трудового договору;



оформлення працівника на неповний робочий час або за нефіксованим графіком (вказаному в договорі), який виконує роботу протягом всього робочого дня;

виплата зарплати без сплати податків та єдиного соціального внеску.

У ПФУ також нагадали, що юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі вчинення порушень законодавства про працю, що передбачено ст. 265 КЗпП.

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Нагадаємо, член Ради Національного банку України Василь Фурман повідомив , що українці, які отримують зарплату «в конвертах», у майбутньому можуть зіштовхнутися з певними ризиками, зокрема мізерною пенсією.

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