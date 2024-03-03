Тихі години: як українцям уникнути штрафів за порушення режиму тиші в Німеччині — Finance.ua

Тихі години: як українцям уникнути штрафів за порушення режиму тиші в Німеччині Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Тихі години: як українцям уникнути штрафів за порушення режиму тиші в Німеччині

У Німеччині діють чіткі правила стосовно тиші в певний час з ціллю забезпечення мешканців житлових районів правом на спокійний відпочинок. За порушення цих норм можуть застосовуватися значні штрафи, сума яких може сягати 5 тис. євро.

Про те, як українцям уникнути штрафів, розповіли в ukrainianingermany.de.

Читайте також Як правильно утримувати домашніх улюбленців, щоб не отримати штраф

У Німеччині діє режим «тихих годин», аби знизити шуми, які можуть турбувати людей і заважати їм спати.

Коли діє заборона на спричинення шуму

«Тихі години» визначено в законі про житлову оренду і затверджено Федеральним судом у 2003 році. Вони охоплюють:

нічний час відпочинку з 20:00 до 7:00, а особливо з 22:00 до 6:00;

певні часи денного відпочинку, наприклад після обіду з 13:00 до 15:00;

тихі години у вихідні та святкові дні.

У цей час важливо не створювати зайвого галасу, щоб не турбувати сусідів.

Читайте також Зміни у нарахуванні штрафів від 24.01.2024

Законодавство країни чітко визначає, що під час режиму тиші не можна спричиняти будь-які гучні дії. В Україні також не можна шуміти з 22.00 до 8.00 ранку, однак часто громадяни не дотримуються таких правил. У Німеччині ж доведеться заплатити штраф, якщо ігнорувати заборону.

За статистикою, щороку близько 400 тисяч позовів подаються німцями до своїх сусідів за порушення «тихих годин». Іноді навіть досить голосних співів для подання такої скарги.

Що не можна робити у «тихі години» в Німеччині

використовувати побутові прилади: пральні машини, пилососи;

проводити ремонтні роботи, включаючи свердління та стрижку газонів;

гучні розваги та вечірки;

грати на музичних інструментах — у деяких муніципалітетах навіть є години, коли дозволено грати, не порушуючи спокій сусідів;

іноді навіть треба одягати на ніч собакам намордники, щоб вони не гавкали;

влаштовувати домашні вечірки не забороняється, але виходячи на балкон у пізній час, слід контролювати гучність голосів, сміху та музики, щоб не турбувати сусідів.

Читайте також Іноземні доходи — хто мусить подати декларації до травня та кого оштрафують

Яке покарання за порушення тиші

У Німеччині нічний режим тиші є законодавчою нормою, а її дотримання суворо контролюється. Порушення цих правил може бути розцінено як адміністративне правопорушення та спричинити різні юридичні наслідки, включаючи накладення штрафів.

Орендарі житла повинні бути особливо обережні, адже орендодавець має право підвищити орендну плату або навіть розірвати договір оренди.

Деякі гучні звуки можуть бути покарані значними штрафами. Наприклад, за використання газонокосарок (що генерують шум від 78 до 96 децибел) або проведення гучних ремонтних робіт у багатоквартирних будинках (таких як свердління або стукіт молотка) після 22:00 можливе накладення штрафу аж до 5 тис. євро.

Читайте також Бізнес і справедливість: у ВР хочуть скасувати мораторій на штрафи та пені за кредитами

Нагадаємо, у 2024 році в Німеччині значно зросла мінімальна заробітна плата. Країна впровадила нові політичні заходи щодо оплати праці, які відповідають змінам у економічних та соціальних умовах і відображають зростаючий попит на більш справедливу оплату праці та кращий захист прав працівників.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.