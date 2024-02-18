У Німеччині збільшили мінімальну заробітну плату — Finance.ua

У Німеччині збільшили мінімальну заробітну плату Сьогодні 06:13 — Особисті фінанси

У Німеччині збільшили мінімальну заробітну плату, Фото: lb.ua

У 2024 році в Німеччині значно зросла мінімальна заробітна плата. Країна впровадила нові політичні заходи щодо оплати праці, які відповідають змінам у економічних та соціальних умовах і відображають зростаючий попит на більш справедливу оплату праці та кращий захист прав працівників.

Про це пише ukrainianingermany.de.

Зміни мінімальної заробітної плати у Німеччині

У 2024 році погодинна оплата у Німеччині встановлена на рівні 12,41 євро за годину. За даними Євростату, місячна мінімальна оплата має становити 2054 євро.

Для порівняння, у 2023 році мінімальна з.п. складала 12 євро за годину роботи, у 2022-му — 9,82/10,45 євро за годину. У 2025 році планують збільшити мінімалку до 12,82 євро на годину.

Протягом року зростатиме мінімальна зарплата у деяких секторах. Наприклад, ставки будуть такі:

тимчасова зайнятість — 13,50 євро (з 1 січня до 31 березня 2024 року);

педагогічний персонал — 18,58 євро (до 31 грудня 2024 року);

прибирання будівлі - 13,50 євро (до 31 грудня 2024 року);

помічники медсестер — 15,50 євро (з 1 травня 2024 року);

кваліфіковані медсестри — 16,50 євро (з 1 травня 2024 року);

фарбування і лакування (некваліфіковані працівники) — 14,50 євро (до до 31 грудня 2024 року).

Повідомляється, що зростання інфляції та вартості життя вплинуло на збільшення рівня мінімальної оплати праці. У такий спосіб уряд Німеччини намагається реагувати на потреби ринку праці та забезпечити соціальну стабільність.

Водночас профспілки наполягають на підвищенні мінімальних з.п. мінімум до 13,50 євро, щоб забезпечити працівникам гідні умови життя.

Хто не може претендувати на мінімальну з.п.

Отримувати мінімальну зарплату у Німеччині можуть громадяни віком від 18 років, які не навчаються. Не мають права на мінімальну ставку оплати праці такі категорії працівників:

молодь віком до 18 років;

практиканти;

стажери;

самозайняті особи або фрілансери;

волонтери;

довготривалі безробітні у перші 6 місяців працевлаштування.

Збільшили ліміт і для мінімальної занятості

Міні-джоб — це вид неповної зайнятості, де заробітна плата не перевищує фіксованої суми на місяць. Зі збільшенням мінімальної заробітної плати у 2024 році змінився і ліміт заробітку на міні-джоб із 520 євро до 538 євро на місяць.

Водночас кількість годин залишилася без змін. Кожен працівник на міні-джоб може працювати максимум 10 годин на тиждень або 43 години на місяць.

Що робити, якщо роботодавець не виплачує мінімальну зарплату

Якщо роботодавець у Німеччині не дотримується норм мінімальної зарплати, працівник може вирішувати спір напряму або звертатися за допомогою. Наприклад:

переговори із роботодавцем: інколи недотримання вимог може бути пов’язане з непорозумінням або адміністративною помилкою;

звернення до місцевої профспілки. Більше інформації можна знайти на сайті Конфедерації профспілок Німеччини;

звернення до Трудової інспекції (Finanzkontrolle Schwarzarbeit). Ця установа відповідає за дотримання трудового законодавства, зокрема, й виплати мінімальної заробітної плати;

звернутися до юристів. У Німеччині працюють чимало організацій та юридичних фірм, які спеціалізуються на трудовому праві і можуть допомогти з претензіями.

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