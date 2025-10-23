Скільки коштує збільшити губи — ціни по Україні Сьогодні 20:38 — Особисті фінанси

Скільки коштує збільшити губи — ціни по Україні

Збільшення губ — одна з найпопулярніших естетичних процедур останніх років. І це не лише про тренд чи моду на об’ємні губи, адже за допомогою філерів можна виправити асиметрію, підкреслити контур, зробити губи більш зволоженими тощо.

Від чого залежать ціни

Вартість процедури залежить від кількох факторів — техніки введення, клініки, міста та кваліфікації спеціаліста. У більшості випадків ціну вказують за 1 мл філера або за об’єм одного шприца (0,55−1 мл).

Основний чинник, що впливає на ціну, — тип філера. Найчастіше косметологи використовують препарати на основі гіалуронової кислоти: Juvederm, Restylane, Belotero, Stylage, Neuramis. Їхня вартість відрізняється залежно від щільності, складу та країни виробника. Від цього ж залежить і тривалість ефекту — зазвичай результат зберігається від 6 до 12 місяців.

Вибір філера здійснює косметолог після консультації, враховуючи анатомічні особливості губ та побажання клієнта. Наприклад, Juvederm добре підходить для моделювання об’єму та чіткішого контуру, тоді як Restylane забезпечує більш щільну структуру. Важливо, щоб під час процедури використовували лише сертифіковані препарати.

Середня ціна контурної пластики губ в Україні становить від 5 000 до 9 000 грн.

Ціни на контурну пластику губ по Україні

Київ

Juvederm (1 мл): 7 тис. — 10 500 грн;

Neuramis (1 мл): 3500 — 4400 грн;

Beloterо (1 мл): 7500 — 8200 грн;

Stylage (1 мл): 4700 — 9500 грн.

Одеса

Juvederm (1 мл): 7500 — 8500 грн;

Neuramis (1 мл): 4 — 6 тис. грн;

Belotero (1 мл): 7500 — 8500 грн;

Revolax (1 мл): 5 тис. грн;

Stylage (1 мл): 5500 — 7 тис. грн.

Харків

Juvederm (1 мл): 5500 — 7500 грн

Neuramis (1 мл) — 3800 — 4500 грн:

Belotero (1 мл): 6 — 10 тис. грн;

Stylage (1 мл): 4700 — 6 тис. грн.

Львів

Juvederm Smile (0,5 мл): 6 тис. — 7500 грн;

Juvederm Ultra (1 мл): 7500 — 9 тис. грн;

Alexa (1 мл): 6 тис. грн;

Restylane (1 мл): 8500;

Belotero (1 мл): 8 — 9 тис. грн.

Крім того, додатково може оплачуватися анестезія — орієнтовно 100 грн, а також консультація дерматокосметолога, якщо вона проводиться окремо від процедури, — близько 300−400 грн.

Таким чином, кінцева вартість збільшення губ формується індивідуально і залежить від препарату, бажаного результату та професіоналізму спеціаліста.

Детальніше про саму процедуру, а також наскільки дорого підтримувати «оновлені» губи — читайте у статті за посиланням.

