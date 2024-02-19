Бізнес і справедливість: у ВР хочуть скасувати мораторій на штрафи та пені за кредитами — Finance.ua

Бізнес і справедливість: у ВР хочуть скасувати мораторій на штрафи та пені за кредитами Сьогодні 17:00 — Кредит&Депозит

Бізнес і справедливість: у ВР хочуть скасувати мораторій на штрафи та пені за кредитами

Одним із незакритих гештальтів уряду та фінансового сектору є питання повернення штрафів за прострочення кредитів.

Про це розповіла народна депутатка, голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Ольга Василевська-Смаглюк під час конференції FinYear , що відбулася 16 лютого у Києві.

«У Комітеті з правової політики вже давно лежить законопроєкт 9424 щодо пені і штрафів. Він непопулярний для населення, але дуже потрібен, щоб підтримати фінансовий ринок. Це дуже важливо, щоб зберегти ринок», — зазначає Василевська-Смаглюк.

За її словами, штрафи і пеню потрібно повертати, тому що «тоді це буде розмова про бізнес і справедливість».

Про що цей законопроєкт

Зазначимо, законопроєкт 9424 був поданий до ВР у червні 2023 року. Документом пропонується частково скасувати мораторій на стягнення штрафів та нарахування пені за несвоєчасну сплату за кредитом.

Як це працює зараз? Так, наразі позичальники, які отримали кредит (позику) від банку або іншого кредитодавця, звільнені від обов’язків сплатити на користь кредитодавця неустойку, штраф, пеню за таке прострочення. Така норма ще з часів запровадження карантину в Україні внаслідок пандемії Covid-19.

Проте, як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, зважаючи на повномасштабну війну в Україні, прострочення кредитних договорів зараз в абсолютній більшості не пов’язані із поширенням на території України COVID-19 чи із застосуванням карантинних заходів. Натомість вони використовуються недобросовісними позичальниками, аби уникнути відповідальності за порушення зобов’язань за споживчим кредитом.

«Відтак, продовження існування звільнення від обов’язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойки, штрафу чи пені за прострочення виконання зобов’язань протягом дії карантину є таким, що не відповідає вимогам економічної ситуації, що склалася», — вказують автори законопроєкту.

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