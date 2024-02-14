У Нацбанку пояснили, що потрібно, щоб кредитні ставки були низькими — Finance.ua
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У Нацбанку пояснили, що потрібно, щоб кредитні ставки були низькими

Кредит&Депозит
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У Нацбанку пояснили, що потрібно, щоб кредитні ставки були низькими
У Нацбанку пояснили, що потрібно, щоб кредитні ставки були низькими
Для того щоб кредитні ставки були низькими, мають бути низькими ставки за депозитами. Для цього потрібні низькі інфляційні очікування.
Про це заявив директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку Володимир Лепушинський під час онлайн-дискусії Інституту економічних досліджень та політичних консультацій «Кредитування для відновлення».
«Кредитні ставки вже поступово знижуються, реагуючи на розпочате НБУ зниження процентних ставок», — зазначив Володимир Лепушинський.
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За його словами, банківська система України є добре капіталізованою та ліквідною. Завдяки цьому вона не лише підтвердила високий запас міцності останніми роками, але й довела, що навіть під час повномасштабної війни кредитування є можливим.

Як зросла кредитна активність у 2023 році

«У 2023 році у відповідь на відновлення економіки та поліпшення очікувань кредитна активність зросла з боку як попиту, так і пропозиції», — заявив Лепушинський.
Чистий гривневий портфель бізнес-кредитів зріс у другому півріччі на 7,7%, обсяг чистого роздрібного кредитного портфеля у гривні збільшився за рік на 20%.
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Свіжі результати опитування банків свідчать про відновлення кредитного попиту та зростання рівня схвалення заявок.

Прогнози банкірів на наступний рік

Банкіри очікують в наступні 12 місяців пожвавлення кредитування підприємств та населення.

Стратегія розвитку кредитування

Наразі Національний банк напрацьовує Стратегією розвитку кредитування.
Зокрема, на етапі спротиву повномасштабній агресії росії вона сприятиме кредитній підтримці галузей, які забезпечують обороноздатність та економічну стійкість держави.
Також кредитування має стати потужним рушієм для повоєнного відновлення.
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«Основне завдання НБУ — збереження цінової та фінансової стабільності. Саме макрофінансова стабільність є запорукою сталого відновлення кредитування. Вона дасть змогу створити умови для відновлення кредитоспроможного попиту та зниження премії за ризик у вартості кредитів», — підсумував Лепушинський.
Раніше в Нацбанку повідомляли, що банки України на початку 2024 року підвищили ставки за кредитами для населення. Ставки за депозитами трохи знизилися. Так, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у січні 2024 року у національній валюті становили 34,6% річних. Ставки зросли на 0,9 в.п. Середні ставки депозитів для населення впали з 8,6% до 8,5%.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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