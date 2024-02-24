Як правильно утримувати домашніх улюбленців, щоб не отримати штраф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як правильно утримувати домашніх улюбленців, щоб не отримати штраф

Особисті фінанси
15
Як правильно утримувати домашніх улюбленців, щоб не отримати штраф
Як правильно утримувати домашніх улюбленців, щоб не отримати штраф, Фото: 24tv.ua
Домашні улюбленці - це не просто найкращий друг, але й велика відповідальність для власників. Перед тим, як взяти додому тварину, необхідно знати основні правила утримання нового члена родини.
Про правила утримання чотирилапих нагадує Патрульна поліція Києва.
Читайте також
Правила утримання домашніх тварин визначені законом «Про захист тварин від жорстокого поводження» та рішенням КМР «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками та котами в м. Києві», які встановлюють порядок утримання, використання, визначення ступеня небезпечності в умовах міста, визначають права та обов’язки власників собак і котів.

Правила поводження з твариною:

  • вигулювати домашнього улюбленця може громадянин віком від 14 років;
  • особа, яка супроводжує тварину, повинна забезпечити безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди;
  • вигулювати тварину необхідно за допомогою повідка. У випадку, якщо порода собаки внесена до Переліку небезпечних порід, потрібно вдягати намордник;
  • на домашній тварині обов’язково повинен бути надітий нашийник з ідентифікаційним жетоном;
  • забороняється залишати тварину без нагляду;
  • у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння вигулювати тварину також заборонено.
Повідомляється, що порушення утримання тварин тягне за собою адміністративну відповідальність. Порушник може отримати попередження або навіть штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів з конфіскацією тварин.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.